गावासाठी ते झाले कोरोना योद्धा

औरंगाबाद : कोरोनाचे संकट आपल्या गावावर येऊ नये, यासाठी अंभई गावातील तरुणांनी एकत्र येत गावकरी फाउंडेशनच्या माध्यमातून जनजागृती सुरू केली. एवढेच नव्हे, तर गावातील गरजवंतांना धान्य, मास्क, सॅनिटायझर वाटप केले. गावकऱ्यांची स्क्रीनिंग केली. गावातील प्रत्येक माणूस सुरक्षित राहावा, या उद्देशाने हे तरुण कोरोना युद्धाची भूमिका बजावत आपले गाव सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सिल्लोड तालुक्यातील हे गाव अठरापगड जातींनी बहरलेले आहे. सर्व समाजांतील लोक गुण्यागोविंदाने एकमेकांच्या सुख-दुःखात सहभागी होतात. मात्र सध्या कोरोनाचे संकट आहे. सार्वजनिक जीवन ठप्प झाले आहे. शहरात गेलेली मंडळी गावात आली आहे. गावातील डॉ.दत्तात्रय गोंगे,दीपक ताठे, सुनील मांगुळकर, शेषराव काजळे, नरेश वाघ,'किरण ताठे, रामेश्वर पवार, यांनी एकत्र येत गावकरी फाउंडेशनची स्थापना केली. नंतर कोरोना समिती स्थापन केली. या समितीने फाउंडेशनच्या मदतीने स्वतः पैसे जमा करत त्यातून पाचशेहून अधिक मास्क, गरजवंत लोकांना धान्य, किराणा साहित्य वाटप केले. अंभईसह परिसरातील बोजगाव, पिंपळगाव, शेखपूर, नानेगाव, जंजाळा, सिरसाळा तांडा या गावांतील जवळपास पंधरा हजारांहून अधिक लोकांचे स्क्रीनिंग केले. विलगीकरण कक्षाची स्थापना शहरातून व इतर ठिकाणांहून गावात येणाऱ्यांसाठी ग्रामपंचायतीच्या मदतीने विलगीकरण कक्षाची स्थापना करण्यात आली. या कक्षात बाहेरून येणाऱ्यांना सर्व सुविधा देण्याचे काम समिती व फाउंडेशनच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. समितीमधील प्रत्येक जणांनी आपले नियमित काम करत कोरोना रोखण्यासाठी वेळ दिला आहे. पूरग्रस्तांना दीड लाख

पश्‍चिम महाराष्ट्रामध्ये गेल्या वर्षी आलेल्या महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले होते. यावेळी गावकरी फाउंडेशनच्या माध्यमातून गावकऱ्यांना मदतीचे आवाहन करण्यात आले. त्यातून जवळपास दीड लाख रुपयांची मदत जमा झाली व त्यातून जीवनावश्यक साहित्य जमा करून ते सांगली व परिसरातील गावांत वाटप करण्यात आले, अशी माहिती फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. गोंगे यांनी दिली.

