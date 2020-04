वाचा.. औरंगाबादेत या भागात आढळले नवीन तीन कोरोनाबाधीत

औरंगाबाद - कोविड 19 चा संसर्ग झालेल्या तीन नवीन कोरोना रुग्णांची चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे, त्यामुळे या आतापर्यंत जिल्ह्यातील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 35 झाली असून प्रत्यक्षात 17 रुग्ण रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. पस्तीसमधील तिघांचा मृत्यू तर 15 रुग्ण बरे झाले आहेत. अशी माहिती जिल्हा रुग्णालयाचे डॉ. प्रदीप कुलकर्णी यांनी सांगितले. उपचार घेत असलेल्या जुन्या दोन रुग्णांची दुसरी चाचणी देखील पॉझिटिव्ह आली आहे. नवीन रुग्णात समतानगरातील दोन, बिस्मिल्ला कॉलनीतील एकाचा समावेश आहे. समतानगर येथील 18 वर्षीय आणि 20 वर्षीय तरुण व बिस्मिल्ला कॉलनी येथील 40 वर्षीय व्यक्तिला कोरोनाची लागण झाली आहे. असे जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. सुंदर कुलकर्णी यांनी सांगीतले. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा बिस्मिल्ला कॉलनी येथील 40 वर्षीय व्यक्ती आधीच्या बाधीत असलेल्या रुग्णांच्या संपर्कातील आहे. त्यामुळे शहरातील कोरोनाबाधीत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचा आकडा आता 17 इतका झाला आहे. नवीन तिघा बाधितांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत . 31जणांचे अहवाल निगेटिव्ह

जिल्हा रुगालयात एकूण 47 रुग्णांची आज तपासणी झाली. त्यापैकी 24 जणांना घरीच अलगिकरणात राहण्याचा सल्ला दिला. 36 जणांच्या लाळेचे नमुने घेऊन घाटीतील प्रयोगशाळा येथे पाठवण्यात आले आहे. 31 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत, तर 7 जणांचे अहवाल येणे बाकी आहे. आताच्या नवीन तीन रुग्णांसाह मिनी घाटीमध्ये सध्या 15 कोरोनाबाधित रुग्णांवर विलगिकरण कक्षात, दोन कोरोना बाधितांवर घाटीमध्ये उपचार सुरू आहेत. तर देखरेखीखाली ठेवण्यात आलेल्या 28 जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे, असे डॉ. कुलकर्णी म्हणाले.

