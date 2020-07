लॉकडाऊन घेतला पण... वाढले एवढे रुग्ण 

औरंगाबाद : लॉकडाऊनच्या तब्बल नऊ दिवसानंतर शहरातील रुग्णांची संख्या काही प्रमाणात कमी झाल्याने दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. असे असले तरी गेल्या नऊ दिवसात जिल्ह्यात २,७०१ रूग्णांची वाढ झाली आहे. तसेच ५७ जणांचा मृत्यु झाला आहे. शहरातील कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी १० ते १८ जुलै दरम्यान लॉकडाऊनची काटेकोरपणे अमंलबजावणी करण्यात आली. नागरिकांनीही प्रशासनाला शंभर टक्के साथ दिली. लॉकडाऊनमुळे रुग्ण संख्या कमी होईल, असा नागरिकांचा अंदाज होता. मात्र याच काळात महापालिकेने अॅन्टीजेन पद्धतीने चाचण्यांचे प्रमाण वाढविले व रुग्णांची संख्याही झपाट्याने वाढली. १० ते १८ जुलैदरम्यान रोज सरासरी दोनशे ते तिनशेपेक्षा अधिक रूग्ण आढळून आले. १५ जुलैला तब्बल ३७९ रूग्णांची भर पडली होती. हे रूग्ण शहरासह वाळूज-बजाजनगर परिसरातील आहेत. दुसरीकडे या नऊ दिवसांत १,८२४ रूग्ण उपचारातून कोरोनामुक्त झाले आहेत. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा २४ तासांत १२ मृत्यू

केंद्रीय पथकाने मृत्युदर कमी करण्यावरच अधिक लक्ष देण्याची सूचना प्रशासनाला केली आहे. त्यानुसार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र गेल्या चोविस तासात १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. लॉकडाऊनच्या नऊ दिवसांत ५४ जणांचा मृत्यु झाला होता. १८ जुलैला जिल्ह्याचा मृत्युदर ३.७६ एवढा नोंदला गेला. शहराचा मृत्युदर हा ४.५२ एवढा होता. आता लॉकडाऊननंतरच्या नऊ दिवसांत सोमवारी (ता. २७ ) दुपारपर्यंत ५७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आजपर्यंत एकूण ४४९ जणांचा मृत्यु झाला असून, मृत्युदराचे हे प्रमाण ३.४२ टक्के एवढे आहे. आणखी २,३४६ जणांची चाचणी

शहरात दिवसभरात दोन हजार ३४६ अॅन्टीजेन चाचण्या करण्यात आल्या. त्यातील ७८ जणांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले. सोमवारी सकाळी सात ते सायंकाळी सात या वेळेत शहाच्या सहा एण्ट्री पॉइंटवर एक हजार ३८ जणांच्या अॅन्टीजेन चाचण्या करण्यात आल्या. त्यात ३५ जण पॉझिटिव्ह निघाले. सहा जणांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात आली. कोविड केअर सेंटर आणि क्वारंटाईन सेंटरमध्ये १८० जणांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात आली. मोबाईल पथकांच्या माध्यमातून दिवसभरात एक हजार ३०८ जणांची अॅन्टीजेन चाचणी करण्यात आली. त्यापैकी ४३ जण पॉझिटिव्ह निघाले. दिवसभरात १९३ जणांच्या आरटीपीसीआर चाचण्या करण्यात आल्याचे महापालिकेतर्फे कळविण्यात आले आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

