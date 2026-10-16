Student Poisoning : एरंडाच्या बिया खाल्ल्याने २३ विद्यार्थ्यांना विषबाधा; मळमळ, पोटदुखीचा त्रास, कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू

कन्नड - शहरातील हिवरखेडा रोडवरील मदरशातील २३ विद्यार्थ्यांना एरंडाच्या बिया खाल्ल्याने विषबाधा झाल्याचा प्रकार शुक्रवारी (ता. १६) सायंकाळी चारच्या सुमारास घडला. मळमळ आणि पोटदुखीचा त्रास सुरू झाल्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, खबरदारी म्हणून रात्रभर रुग्णालयात निरीक्षणाखाली ठेवण्यात येणार आहे..शुक्रवारी मदरशाला सुट्टी असल्याने विद्यार्थी परिसरात खेळत होते. यावेळी एका विद्यार्थ्याने बदाम समजून एरंडाच्या बिया खाल्ल्या. त्यानंतर इतर विद्यार्थ्यांनीही त्या बिया खाल्ल्या. काही वेळाने विद्यार्थ्यांना मळमळ आणि पोटदुखीचा त्रास जाणवू लागला. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर मदरशाचे शिक्षक मोहम्मद अलफात यांनी तातडीने विद्यार्थ्यांना कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. ग्रामीण रुग्णालयातील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रवीण पवार तसेच वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शुभम राजपूत, डॉ. चेतन कुमावत, डॉ. स्वाती डोळस आणि डॉ. ज्योती हिंगणे यांनी विद्यार्थ्यांवर उपचार केले..प्रतिक्रिया -रात्रभर रुग्णालयात निरीक्षणसर्व २३ विद्यार्थ्यांची प्रकृती लक्षात घेऊन त्यांना रात्रभर रुग्णालयात ठेवण्यात येणार आहे. शनिवारी (ता. १७) सकाळी प्रकृतीचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.- डॉ. प्रवीण पवार (बालरोगतज्ज्ञ, ग्रामीण रुग्णालय, कन्नड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.