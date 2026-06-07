Paithan News: गेवराई बुद्रुक येथे २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; विषारी औषध प्राशनाचा प्राथमिक संशय, पैठण तालुक्यातील धक्कादायक घटना

-मुनाफ शेखआडूळ : गेवराई बुद्रुक, (ता. पैठण) येथील २५ वर्षीय तरुणाचा विषारी औषध प्राशन केल्याने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (दि. ७) सकाळी उघडकीस आली. या प्रकरणी पाचोड पोलीस ठाणे येथे आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.मयत तरुणाचे नाव आकाश रोहिदास तरटे (वय २५, रा. गेवराई बुद्रुक, ता. पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर) असे आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आकाश तरटे हा रविवारी सकाळी ७.१५ वाजेच्या सुमारास गेवराई बुद्रुक शिवारातील गट क्रमांक ११४ मधील शेतातील शेडजवळ बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. .त्याच्या आजूबाजूला विषारी औषधाचा वास येत असल्याने त्याने विषारी औषध प्राशन केल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेनंतर त्याचा भाऊ गजानन रोहिदास तरटे यांनी त्यास तात्काळ आडूळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. मात्र तपासणीअंती सकाळी ९.१० वाजता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यास मृत घोषित केले..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.ही माहिती प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आडूळ येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शोभा आव्हाड यांनी पोलिसांना कळवली. त्यानंतर आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पाचोड पोलीस ठाणे चे सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार रंजितसिंग दुल्हत करीत आहेत. शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.