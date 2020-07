Coronavirus | लातूरमध्ये पाचजणांचा मृत्यू अन् १२२ नवे पॉझिटिव्ह

लातूर - जिल्ह्यात कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. यात रविवारी (ता. २६) पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे मृत्यूचा आकडा ७९ वर गेला आहे. तर १२२ जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने एकूण बाधितांची संख्या एक हजार ७०६ झाली आहे. जिल्ह्यात उपचार सुरू असताना रविवारी लातूर येथील गवळीनगर येथील ७० वर्षीय, कोल्हेनगर येथील ६० वर्षीय, चिंचोली (ता. लातूर) येथील ७३ वर्षीय तर उदगीर येथील ६० वर्षीय व्यक्ती व ६८ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. त्यामुळे जिल्ह्यात आता कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या ७९ इतकी झाली आहे. जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत चालले आहे. ही चिंताजनक बाब असून नागरिकांनी काळजी घेण्याची गरज आहे. हेही वाचा : दिवस येतील छान, घेऊ नका ताण जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांची संख्या दिवसेदिवस वाढत चालली आहे. यात सोमवारी (ता. २७) १२२ जणांचे अहवाल पॉझिटीव्ह आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांची संख्या एक हजार ७०६ इतकी झाली आहे. आतापर्यंत एक हजार २९ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. तर ५९८ जणांवर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, येथील जिल्हा कारागृहातील दोन

कैद्यांना तीन दिवसांपूर्वी लागण झाली होती. त्यानंतर दोन दिवसांत एकूण १३ जणांना लागण झाली आहे. यात एकूण सात कैद्यी व सहा कर्मचाऱयांचा समावेश आहे.

लातूर कोरोना मीटर एकूण बाधित - १,७०६

उपचार सुरू असलेले - ५९८

बरे झालेले - १०२९

मृत्यू - ७९

आजचे मृत्यू- पाच

आजचे पॉझिटिव्ह १२२ (संपादन : विकास देशमुख)

Web Title: 5 deaths and 122 new cases in Latur District