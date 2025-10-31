Kannad News : ७१ वर्षांपासून प्रलंबित हैदराबाद कुळसंबंधी वाद मिटला; तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांच्या मध्यस्थीने समझोता

कन्नड - तालुक्यातील औराळा येथील तब्बल ७१ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हैदराबाद कुळसंबंधी जमिनीचे दोन वाद अखेर तहसीलदार विद्याचरण कडवकर आणि औराळा येथील माजी सरपंच चंद्रकांत देशमुख यांच्या मध्यस्थीने गुरुवारी (ता. ३०) तडजोडीच्या मार्गाने मिटविण्यात आले..या उल्लेखनीय तडजोडीबद्दल तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांनी संबंधित विधीज्ञ अॅड.थोरात, तसेच दोन्ही प्रकरणातील पक्षकार धन्नुलाल भारतीया, प्रकाश निकम, शिवाजी निकम, दादासाहेब इंगळे आणि विनायक इंगळे यांचा तहसील महसूल प्रशासनाच्या वतीने स्वतःच्या दालनात पेढे भरवून सत्कार केला..औराळा येथील सर्वे नं. ६७/१ आणि ६८/१, तसेच गट क्रमांक १४७, एकूण ७ एकर १७ गुंठे क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर कलम ३८ (ई) नुसार वामन रख्माजी निकम यांचे वारस हासु वामन निकम व आसराबाई हासु निकम यांचा वाद धनराज भारतीया यांच्यासोबत १९५२ पासून प्रलंबित होता..तसेच सर्वे नं. ६८/१, गट क्रमांक २२६, क्षेत्रफळ ५ एकर १३ गुंठे असलेल्या जमिनीवर हैदराबाद कुळ वहिवाट अधिनियम १९५४ चे कलम ३८ (ई) नुसार विठ्ठल आबा इंगळे यांना कुळ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. या जमिनीवरही धनराज भारतीया आणि विठ्ठल इंगळे यांच्या वारसांमध्ये १९५२ पासून वाद प्रलंबित होता. महसूल नोंदीत अधिकार कायम राहिल्याने दोन्ही वाद आजवर निकाली निघाले नव्हते..अखेरीस तहसीलदार विद्याचरण कडवकर व माजी सरपंच चंद्रकांत देशमुख यांच्या मध्यस्थीने दोन्ही पक्षकारांनी तडजोडीचा मार्ग स्वीकारला आणि तब्बल सात दशकांपासून सुरू असलेले हे दोन्ही वाद अखेर मिटले.या वेळी तहसीलदार कडवकर यांनी दोन्ही पक्षकारांना पेढे भरवत त्यांचा आणि संबंधित विधीज्ञांचा सत्कार केला..कार्यक्रमास या वेळी तलाठी दीपक एरंडे, धन्नुलाल भारतीया, महेंद्रकुमार भारतीया, संतोष भारतीया, दादासाहेब इंगळे, विनायक इंगळे, अॅड. थोरात, अॅड. संजीवन मेने आदी मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.