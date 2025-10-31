मराठवाडा

Kannad News : ७१ वर्षांपासून प्रलंबित हैदराबाद कुळसंबंधी वाद मिटला; तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांच्या मध्यस्थीने समझोता

औराळा येथील तब्बल ७१ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हैदराबाद कुळसंबंधी जमिनीचे दोन वाद अखेर तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांच्या मध्यस्थीने मिटविण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड - तालुक्यातील औराळा येथील तब्बल ७१ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हैदराबाद कुळसंबंधी जमिनीचे दोन वाद अखेर तहसीलदार विद्याचरण कडवकर आणि औराळा येथील माजी सरपंच चंद्रकांत देशमुख यांच्या मध्यस्थीने गुरुवारी (ता. ३०) तडजोडीच्या मार्गाने मिटविण्यात आले.

