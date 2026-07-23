Aurangabad Crime: छत्रपती संभाजीनगर हादरले! ९ वर्षांच्या मुलीचे रिक्षातून अपहरण, थरारक पाठलाग, रिक्षा नाल्यात फसली अन् काय घडलं..

छत्रपती संभाजीनगर : शहागंज भाजीमंडई परिसरात बुधवारी (ता. २२) रात्री एकाने ९ वर्षांच्या चिमुरडीचे रिक्षातून अपहरण करण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने, रिक्षा नाल्यात फसल्याने आणि स्थानिक नागरिकांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे मुलीची सुखरूप सुटका झाली. संशयित रिक्षाचालक रिक्षा घटनास्थळीच सोडून पसार झाला. याप्रकरणी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..Delhi Protest: आई, मला खूप मारलेय! दिल्लीतील आंदोलनात नागपूरच्या तरुणाईचा हुंकार; मारो सर, मारे असे म्हणत पोलिसांचा मार केला सहन .राजाबाजार परिसरात राहणारे मुलीचे वडील मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलींना शहागंज भाजीमंडई येथे भाजी विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या त्यांच्या भाचीकडे सोडले होते. रात्री नऊच्या सुमारास ती कुरकुरे आणण्यासाठी जात असताना एका अनोळखी रिक्षाचालकाने (एमएच २० ईएफ ४४२८) तिला जबरदस्तीने रिक्षात बसवून पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. .मात्र, नागरिक मागे लागल्याचे पाहून घाबरलेल्या रिक्षाचालकाने आपली रिक्षा कोषागार कार्यालयात घातली. तेथे रिक्षा एका नालीत अडकली. रिक्षा अडकताच चालकाने पकडले जाण्याच्या भीतीपोटी चिमुरडीला आणि रिक्षाला तिथेच सोडून अंधाराचा फायदा घेत पळ काढला..पाठलाग करणाऱ्या नागरिकांनी तत्काळ मुलीला ताब्यात घेऊन शहागंज भाजीमंडई येथे तिच्या नातेवाइकांच्या हवाली केले. मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून सिटी चौक पोलिस ठाण्यात रिक्षाचालकाविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा रात्री ११.५० ला दाखल करण्यात आला. या घटनेनंतर सिटी चौक पोलिस ठाण्यात मोठा जमाव जमल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण होते..Wardha News: हुंड्यासाठी लग्न मोडले! पत्रिका वाटल्या, मंडप सजला...पण नवरदेव फिरकलाच नाही; १० लाख आणि ८० ग्रॅम सोने मागितले.सतर्क नागरिकांमुळे टळला अनर्थचिमुकलीचे अपहरण झाल्याचा प्रकार परिसरात उपस्थित असलेले आरेफ सईद खान, शेख युसूफ शेख यासीन आणि मोसीन खान मोईन खान यांच्या लक्षात आला. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता रिक्षाचा तत्काळ पाठलाग सुरू केला. त्यामुळे रिक्षाचालक घाबरला. त्यातच त्याची रिक्षा नाल्यात फसल्याने मुलीची सुखरूप सुटका होऊ शकली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.