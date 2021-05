कुरुंदा (हिंगोली) : वसमत तालुक्यातील (wasmat taluka) कुरुंदा (kurunda) येथील टोकाई गड (tokai fort) सर्वदूर परिचित आहे. या गडावर सह्याद्री देवराई वृक्ष मित्रांच्या वतीने गेल्या दोन वर्षापासून वृक्षसंवर्धन व जोपासण्याचे कार्य आविरत पणे सुरु आहे. सध्या गडावर विविध माध्यमातून पाच हजार वृक्ष लागवड करण्यात आली आहे. येथे आता सीसीटीव्ही कॅमेरे (CCTV camera) बसविण्यात आले आहेत. हे कॅमेरे एका वृक्षप्रेमी नागरिकाने स्वखर्चाने उपलब्ध करून दिले आहेत. (A CCTV camera has been installed at tokai fort at kurunda in wasmat taluka)

येथे असलेल्या झाडांना संगोपनाचे कार्य वृक्षप्रेमी करत आहेत, परंतु काही दिवसापुर्वी या गडावर लावलेल्या झाडांना नष्ट करण्याचा प्रयत्न काही समाजविघात नागरीक करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, याला लगाम बसविण्यासाठी सुरक्षचेच्या दृष्टीकोणातून गडावर वृक्ष प्रेमीकडून सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी प्रयत्न सुरु होते, या आवहानाला प्रतिसाद देत पांगरा शिंदे येथील रहीवासी संदीप शींदे यांनी स्व खर्चातून गडावर सीसीटीव्ही कॅमेरे उपलब्ध करून ते बसवून दिले आहेत.

शहरात मोठ्या उद्योगात किंवा नोकरीत गावखेड्याची अनेक माणसं मोठी होतात. यातील काहीच माणसं आपल्या गावाबद्दल, परिसराबद्दल शहरात राहून देखील आपुलकी जपतात. आपल्या परिसरात होत असलेल्या कार्यात पांगरा शिंदे येथील संदीप शिंदे यांनी टोकाईगडावर सुरक्षेच्या दृष्टीने चार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून दिले, त्या बद्दल सह्याद्री देवराई टोकाईड वृक्षप्रेमी मित्रांच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले.

सहयाद्री देवराई टोकाईगडावर लावण्यात येणारे वृक्ष जगविण्याच्या व समाज विघातक कृत्य करणाऱ्या लोकांपासून वृक्ष वाचविण्याच्या दृष्टीने गडावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची अत्यंत आवश्यकता होती. मनिराज सिस्टिम, पुणे चे मालक संदीप शिंदे यांना निसर्गाची आवड असल्याने त्यांना ही गोष्ट समजताच त्यांनी स्वतःहून स्वखर्चाने सहयाद्री परिवाराला चार सीसीटीव्ही कॅमेरे देण्याचे सांगितले व आठ दिवसाच्या आत पुण्याहून स्वतः कॅमेरे येऊन टोकाईगडावर शनिवारी कॅमेरे बसविले या दिवसाची आठवण ठेवण्यासाठी सहपरिवार एक वृक्ष देखील लावण्यात आला आहे.

शहरात राहून देखील आपल्या गावाच्या, परिसरात होणाऱ्या सामाजिक कार्यात सहभागी झाल्यामुळे परिसरातील चांगल्या कार्यात सहभागी व्हावं याच उत्तम उदाहरण संदीप शिंदे नक्कीच आहेत. शहरात राहून निसर्गाशी नाळ जपणारे श्री. शिंदे यांच्या सारखी मोठ्या मनाची माणसं सहयाद्री परिवारासोबत या सत्कर्मात सहभागी होतील एवढीच अपेक्षा. यावेळी व्यक्त करण्यात आली तसेच संदीप शिंदे यांचे सहयाद्री देवराई टोकाईगड, आभार व्यक्त करण्यात आले.

