Maha Eseva Kendra : आपले सरकारचे पोर्टल तीन दिवसांपासून बंद; एमपीएससीचा अर्ज भरण्याची आज शेवटचा दिवस

चाकूर - राज्य शासनाच्या विविध ऑनलाइन सेवा देणारे आपले सरकार पोर्टल मागील तीन दिवसांपासून बंद असल्याने जिल्ह्यातील नागरिक, विशेषतः विद्यार्थी व पालक मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे ही सेवा ठप्प झाल्याचे सांगितले जात असले तरी अद्याप सेवा सुरळीत झालेली नाही, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा अर्ज दाखल करण्याची ३० एप्रील शेवटची तारीख असून कागदपत्रा अभावी विद्यार्थ्यांना अर्ज दाखल करता येत नसल्यामुळे मुदतवाढ देण्याची मागणी होत आहे. .विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती अर्ज, जात, रहिवाशी, नॅशनॅलिटी व उत्पन्न दाखले, तसेच इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची लगबग सुरू आहे. मात्र आपले सरकार पोर्टल बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना अर्ज सादर करता येत नाहीत. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. वेबसाइट सतत बंद असल्यामुळे नागरिकांना सेवा देता येत नाही..लोकांची गर्दी वाढत असून ई सेवा केंद्रचालकांना त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी सेवा पुन्हा केव्हा सुरू होणार याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट ब च्या जागेसाठी अर्ज करण्यासाठी ३० एप्रील ही शेवटची तारीख आहे. कागदपत्राअभावी अनेक विद्यार्थी अर्ज दाखल करण्याचे शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे यास मुदतवाढ देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. तसेच महा आयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनीही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवून मुदत वाढविण्याची विनंती केली आहे.