ZP Schools Crisis: ‘मंत्र्यांच्या मुलांना जिल्हा परिषद शाळेत शिकू द्या’; अभिजित दिपके यांचा औसा तालुक्यातील शाळांच्या दुरवस्थेवर सरकारला जाब

औसा : आमदार, खासदार, मंत्री आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची मुले खासगी शाळांमध्ये अद्ययावत शैक्षणिक सुविधा घेत असताना गोरगरीबांची मुले मात्र जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहेत. शाळेत पिण्याचे पाणी नाही, बसण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही, छत गळके, खिडक्या तुटलेल्या, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि मध्यान्ह भोजनाच्या दर्जाबाबतही तक्रारी आहेत. त्यामुळे ‘मंत्र्यांच्या मुलांना जिल्हा परिषद शाळेत शिकू द्या; मग गोरगरिबांच्या मुलांची परिस्थिती कळेल,’ असा घणाघात कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी केला..औसा तालुक्यातील उजनी, एकंबी आणि औसा येथील जिल्हा परिषद शाळांची पाहणी करण्यासाठी दिपके गुरुवारी (ता. २०) लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. उजनी येथे ग्रामस्थांशी संवाद साधताना त्यांनी शासकीय शाळांच्या परिस्थितीवरून सरकारवर जोरदार टीका केली..‘मीडिया येणार’ कळताच रातोरात रंगरंगोटीदिपके यांच्या दौऱ्याची माहिती मिळाल्यानंतर उजनी, एकंबी आणि औसा येथील शाळांमध्ये अचानक साफसफाई, रंगरंगोटी आणि स्वच्छतागृहांची स्वच्छता करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या जेवणासाठी नवीन ताटांची व्यवस्था करण्यात आली, तसेच शाळेभोवती वाढलेले जंगलही साफ करण्यात आले. औसा येथील शाळेत तर दुसऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना आणून बसविल्याचा आरोप दिपके यांनी केला. या प्रकारावर त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत ‘ही परिस्थिती लपविण्यापेक्षा शाळांच्या समस्या कायमस्वरूपी सोडवा,’ अशी मागणी केली..‘खेड्यातही शहरासारखे शिक्षण हवे’ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहरातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षणाच्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. केवळ इमारती उभ्या करून शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार नाही. विद्यार्थ्यांना पाणी, स्वच्छतागृह, सुरक्षित इमारत, दर्जेदार भोजन आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा मिळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे दिपके यांनी सांगितले..‘लोकप्रतिनिधींना जाब विचारा’गावात येणाऱ्या आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींना शाळांच्या प्रश्नांचा जाब विचारा. तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी जात-धर्माचे मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र या. राजकारण्यांच्या नावावर भांडण्यापेक्षा आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी आवाज उठवा, असे आवाहनही त्यांनी ग्रामस्थांना केले..पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटमजिल्हा परिषद शाळांमधील मूलभूत सुविधांची कामे पंधरा दिवसांत सुरू झाली नाहीत, तर प्रत्येक गावात आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिपके यांनी दिला. ‘मुलांच्या भविष्यासाठी तुम्हालाच लढावे लागेल; बाहेरून कोणी येऊन तुमची समस्या सोडवणार नाही,’ असेही त्यांनी सांगितले.दरम्यान, जिल्हा परिषद शाळांची अशी अवस्था असेल तर शिक्षणमंत्र्यांनी पदावर राहण्याचा अधिकार आहे का, असा सवाल उपस्थित करत दिपके यांनी सरकारच्या शैक्षणिक धोरणावरही टीका केली. त्यांच्या या दौऱ्यामुळे औसा तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.