MPSC Success Story: अखेर अभिमन्यूने भेदले ‘एमपीएससी’चे चक्रव्यूह! वडिलांच्या अस्थींचे विसर्जन बाजूला ठेवून दिलेल्या परीक्षेतील यशाने मिळाली संधी, प्रेरणादायी यशोगाथा

देगलूर: पोलिस खात्यात कार्यरत असलेल्या वडिलांना पॅरालिसिसचा आजार जडल्याने ते अंथरुणाला खिळले होते. त्यांच्या खाकी वर्दीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवायचेच, असा निर्धार करून वन्नाळी येथील अभिमन्यू अर्जुन कोरेवार यांनी कठोर संघर्ष केला. मात्र, सुरवातीला तब्बल नऊ वेळा त्यांना यशाने हुलकावणी दिली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.काही परीक्षांमध्ये ते अगदी अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचले, तरीही संधी हुकत गेली. या कठीण कालखंडात त्यांच्या वडिलांचे ३० मे २०२५ रोजी निधन झाले. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी २ जून २०२५ रोजी लेखी परीक्षा होती. वडिलांच्या अस्थी विसर्जनाचे विधी आणि वडील गेल्याचे दुःख असूनही स्वतःला सावरत त्यांनी परीक्षा दिली. अखेरीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत त्यांची महसूल सहायक पदावर निवड झाली. वडिलांचे स्वप्न पूर्ण होताना दिसले, मात्र ते पाहण्यासाठी वडील आज हयात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. हे यश पाहण्यासाठी वडील असते तर आनंद वेगळाच असता, असे सांगताना त्यांचा कंठ दाटून आला..वन्नाळी येथील अभिमन्यू कोरेवार यांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद केंद्रीय शाळा वन्नाळी येथे झाले. पुढे श्री शिवशंकर माध्यमिक विद्यालयातून माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करत त्यांनी दहावीमध्ये शाळेत प्रथम क्रमांक पटकावला. अकरावी-बारावीचे शिक्षण मंजुळाबाई कनिष्ठ महाविद्यालय, खतगाव येथे पूर्ण केले. संपूर्ण शिक्षण ग्रामीण भागातच झाले. त्यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक येथून राज्यशास्त्र विषयात बी.ए. आणि इंग्रजी विषयात एम.ए. पदवी प्राप्त केली आहे. .स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत त्यांनी सातत्य ठेवत कर सहायक २०२१, लिपिक २०२१, राज्यसेवा २०२२, पोलिस उपनिरीक्षक २०२३ तसेच पीएसआय/एसटीआय/एएसओ २०२५ या मुख्य परीक्षांमध्ये यशस्वी टप्पे गाठले. २०२२ मध्ये पीएसआय परीक्षेत अंतिम निवड केवळ तीन गुणांनी हुकली, तर कर सहायक/महसूल सहायक २०२२ मध्ये कौशल्य चाचणीमुळे संधी हुकली. त्यांनी इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) परीक्षाही दिली होती. .वडिलांच्या निधनानंतरही खचून न जाता त्यांनी अभ्यास सुरू ठेवत अखेर यश संपादन केले. ९ मे २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या अंतिम निकालात त्यांची महसूल सहायक पदावर निवड झाली. अभिमन्यू कोरेवार यांच्या यशामुळे ग्रामीण भागातील स्पर्धा परीक्षार्थींना प्रेरणा मिळाली असून, कठोर परिश्रम, चिकाटी आणि अपयशावर मात करण्याची वृत्ती असल्यास यश नक्की मिळते, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा... ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी ‘बी २ योजना’ राबवून एक संधी हुकली तरी दुसऱ्या संधीवर लक्ष केंद्रित करावे. -अभिमन्यू अर्जुन कोरेवार, वन्नाळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.