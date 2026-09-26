Aditya Thackeray : हे सरकार निर्दयी! आदित्य ठाकरे यांचा फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल

औसा - अनेक उद्योजक आणि सरकारच्या जवळच्या लोकांचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज विशेष बाब म्हणून माफ केले जाते आणि इथे शेतकरी मरत असतांना आणि तो न्याय मागण्यांसाठी उपोषण करीत असतांना नियम, अटी आणि अन्य तांत्रिक बाबीमध्ये अडकवण्याचे षडयंत्र हे सरकार करीत आहे. दुष्काळाच्या ओझ्याखाली शेतकरी दबला गेला तरी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे नाटक करीत आहे. शेतकऱ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून त्यांना मदत करण्याची मानसिकता सरकारमध्ये नाही..हे सरकार निर्दयी आणि क्रूर आहे. असा हल्लाबोल आदित्य ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारवर केला. शनिवारी (ता. २६) औसा तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहिल्यावर छावाचे शेतकरी नेते विजयकुमार घाडगे पाटील यांच्या उपोषण स्थळी भेट दिल्यावर बोलत होते. श्री. घाडगे हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांच्या तावशी ताड या गावी गेल्या सहा दिवसापासून उपोषणाला बसले आहेत. दोन दिवसापासून त्यांनी पाणीही पिणे बंद केल्याने त्यांची प्रकृती नाजूक झाली आहे..ठाकरे म्हणाले की, अन्नदाता दुष्काळामुळे अडचणीत आहे. आज सगळी पिके उध्वस्त झाली आहेत. पिके हाताची गेली, पिण्याला पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही, हाताला काम नाही, मुलांना शिकविण्यासाठी पैसे नाहीत. आशा वेळी अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खांभिर पणे उभे राहणे सरकारचे कर्तव्य असतांना सरकार केवळ घोषणा करीत आहे....माफ करायला शेतकरी गुन्हेगार आहे का? कर्जमुक्ती हवी..सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली असे म्हणत आहे. ही कर्जमाफी कशी आहे हे सर्वांना माहिती आहे. माफ करायला शेतकरी गुन्हेगार आहे का? त्याला कर्जमुक्ती दिली पाहिजे. माफी ही गुन्हेगाराला दिली जाते. सरकारच्या नजरेत शेतकरी आता गुन्हेगार आहे का? असा सवाल त्यांनी केला....मुख्यमंत्री पळून जाणे हे दुर्दैवी...उपोषणकर्ते विजयकुमार घाडगे यांनी आपल्या मनोगतात मुख्यमंत्री न भेटता पळून गेल्याचा उल्लेख केला होता. यावर आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्ते घाडगे यांना भेटणे अपेक्षित असतांना पळून जाणे हे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी सांगितले.....मुख्यमंत्री भेकड.... विजयकुमार घाडगे यांचा आरोप...आपल्या मनोगतात विजयकुमार घाडगे यांनी मुख्यमंत्री बाजूने जातात पण उपोषणाला भेट देत नाहीत. मुख्यमंत्री येणार आहेत असे समजले होते मात्र मुख्यमंत्री न भेटता पळून गेले. शेतकऱ्यांना ते घाबरले. कोरोना काळात राज्याला वाऱ्यावर न सोडता या महाभयंकर संकटात पाठीशी उभे राहिले. त्यांना घरात बसून कारभार करणारा मुख्यमंत्री म्हणून हिनविणारे राज्यात फिरून काय दिवे लावत आहेत? असा सवाल त्यांनी केला. सरकारने काढलेला जीआर फसवा असून आंदोलनाची पुढची दिशा लवकरच ठरविणार असल्याचे सांगत आदित्य ठाकरे यांनी उपोषणाची दखल घेऊन भेट घेतल्याने त्याचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.