Ajintha ST Accident: अजिंठ्यात एसटी बसचा थरारक अपघात; ट्रेलरला मागून धडक, २० हून अधिक प्रवासी जखमी

अजिंठा : अजिंठा येथील मुखपाठ फाट्याजवळ सोमवारी ( ता. २८) सकाळी नऊच्या सुमारास एसटी बसने पोकलेन घेऊन जाणाऱ्या अवजड ट्रेलरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात बसमधील सुमारे वीस ते पंचवीस प्रवासी जखमी झाले. जखमींमध्ये काही प्रवाशांच्या डोक्याला, नाकाला, हाताला व पायाला दुखापत झाली असून, सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.छत्रपती संभाजीनगरहून जळगावच्या दिशेने जाणारी एसटी बस (एमएच ०६ बीडब्ल्यू १२३६) मुखपाठ फाट्याजवळ आली असता, पोकलेन घेऊन जाणाऱ्या अवजड ट्रेलरला (एनएल ०१ एल ७६१५) बसने मागून धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की, बसमधील प्रवाशांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. जखमी प्रवाशांचा आक्रोश ऐकून परिसरातील नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले..अपघाताची माहिती मिळताच अजिंठा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पवन इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकारी पोलिस अंमलदार संतोष पाईकराव, संदीप कोथळकर, विलास सोनवणे, महिला पोलिस सुरेखा काळे व संजय कोळी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने जखमींना अजिंठा ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. या अपघातातील जखमीं अर्जुन हरी कुमावत ( वय ५३ ) वर्षे, रा. जळगाव, साहेबराव रूपचंद धनगर ( वय ८० ) रा. जळगाव, सचिन दिलीप कांबळे (वय ४० ) रा. नांदेड, छाया रामभाऊ पाटील (वय ६० ) रा. जळगाव, द्वारकाबाई विश्वनाथ कुमावत (वय ६५ ) रा. सिल्लोड,.युक्ता जितेंद्र कपाडे ( वय २४ ) रा. जळगाव, मिराबाई जगन कुमावत (वय ६५ ) रा. कासोदा, मंगला मनोज कुमावत (वय ५२ ) रा. सिल्लोड, वैभवि रामदास काटे ( वय २३ ) रा. बुलढाणा, प्रमिला दगडू सोनटक्के ( वय ४९ ) रा. संभाजीनगर , उमा रितेश परदेशी ( वय ४७ ) रा. जळगाव, कृष्णा उमेश परदेशी (वय ३१ ) रा. जळगाव, शांताबाई लालसिंग परदेशी ( वय ६५ ) रा. जळगाव, मेघा उमेश परदेशी ( वय ३६ ) रा. जळगाव, अब्दुल हमीद अब्दुल रहमान ( वय ७८ ).अमर मनोहर खोचे ८वय ४९ ) रा. नगर, रुस्तम तुलशीराम गोंगे (वय ५७ ) रा. जळगाव, लक्ष्मण शिंदे छत्रपती संभाजी नगर, हनुमान अशोक बाविस्कर (वय ५७ ) रा. अंबड. गोपाल दत्तात्रय फुके ( वय ८५ ) रा. जळगाव, लालसिंग बहादूरसिंग परदेशी (वय ८० ) रा. जळगाव. आदी जखमी झाले..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता. जखमीवर ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.दिनाजी खंदारे, सहाय्यक वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. श्रीरंग फलके, डॉ. अमोल गिरी, डॉ. महेश राठोड तसेच आरोग्य कर्मचारी सुरेश गव्हाणे, उज्ज्वल वाघमारे, चित्रा हिरे, रोहित राव व नितीन गजबे यांनी जखमींवर तातडीने उपचार सुरू केले.दरम्यान, अपघातामुळे । रस्त्यावरील वाहतुकीत काही काळ अडथळा निर्माण झाला होता. पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.