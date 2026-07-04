मराठवाडा

Ambad car theft case : अंबड तालुक्यातील कार चोरीचा अवघ्या सहा तासांत उलगडा; दोन चोरटे जेरबंद, शस्त्रांसह स्विफ्ट डिझायर कार जप्त

गेवराईनगरातील कार चोरी प्रकरणाचा पोलिसांकडून अवघ्या सहा तासांत उलगडा; स्विफ्ट डिझायरसह शस्त्रांचा मुद्देमाल जप्त, दोन आरोपी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अटकेत
Gondi Police cracked the Swift Dzire car robbery case within six hours and arrested two accused from Chhatrapati Sambhajinagar.

Gondi Police cracked the Swift Dzire car robbery case within six hours and arrested two accused from Chhatrapati Sambhajinagar.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अशोक चांगले

सुखापुरी : अंबड तालुक्यातील गेवराईनगर परिसरात घडलेल्या धक्कादायक कार चोरीच्या घटनेचा उलगडा अवघ्या सहा तासांत करण्यात गोंदि पोलिसांना यश आले आहे. हॉटेल संगम येथून गाडीमालकास मारहाण करून स्विफ्ट डिझायर कार व इतर साहित्य चोरून नेणाऱ्या दोन आरोपींना पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक केली आहे.

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