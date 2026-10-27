Jalna Crime: सख्खा भाऊ झाला पक्क वैरी! झोपेत असताना कुऱ्हाडीने वार; अंबड तालुक्यात धक्कादायक घटना, काय घडलं?

अंकुशनगर: अंबड तालुक्यातील घुंगर्डे हादगाव येथे लहान भावाने मोठ्या भावाचा झोपेतच कुऱ्हाडीने वार करून खून केल्याची घटना सोमवारी (दि. २६) मध्यरात्री घडली. मंगळवारी (दि. २७) सकाळी सहाच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. तुकाराम जगन्नाथ काकडे (वय २४) असे मृत तरुणाचे नाव असून, या प्रकरणी त्याचा लहान भाऊ रामेश्वर जगन्नाथ काकडे (वय २२) याला गोंदी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.घटनेची माहिती मिळताच गोंदी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल गुरले हे पोलिस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला. त्यानंतर कुटुंबीयांकडे चौकशी सुरू केली. या चौकशीदरम्यान पोलिसांचा संशय रामेश्वरवर बळावला. त्याला ताब्यात घेऊन विचारपूस केली असता, त्याने मोठ्या भावाचा खून केल्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांकडून मिळाली..पोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, तुकाराम हा दारू पिऊन आई-वडील आणि लहान भावाला सतत त्रास देत असे. त्यांच्याशी मारहाणही करीत असल्याचे सांगण्यात येते. या सततच्या त्रासातून हा खून झाल्याचे चौकशीदरम्यान समोर आल्याची माहिती आहे. मात्र, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..काकडे कुटुंबीयांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. गावालगत असलेल्या शेतातील घरात तुकाराम त्याच्या पत्नीसह राहत होता. तर गावातील घरात आई-वडील आणि लहान भाऊ रामेश्वर राहत होता. शेतीच्या कामानिमित्त रामेश्वर अधूनमधून शेतातील घरात मुक्कामाला जात असे. सोमवारी मध्यरात्री शेतातील घरात तुकाराम झोपलेला असताना त्याच्यावर कुऱ्हाडीने वार करण्यात आले. या हल्ल्यात त्याचा मृत्यू झाला..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता. मंगळवारी सकाळी घटनेची माहिती समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने तपासाची सूत्रे हलवली. मृत तुकारामचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी गोंदी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठविण्यात आला आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल गुरले यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोंदी पोलिस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.