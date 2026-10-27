मराठवाडा

Jalna Crime: सख्खा भाऊ झाला पक्क वैरी! झोपेत असताना कुऱ्हाडीने वार; अंबड तालुक्यात धक्कादायक घटना, काय घडलं?

Elder Brother Killed in Sleep in Ambad Taluka Axe Attack Case: सख्ख्या भावानेच मोठ्या भावावर कुऱ्हाडीने वार केल्याचा आरोप; अंबड तालुक्यात खळबळ
Ambad Taluka Murder Case Younger Brother Held After Elder Brother Found Dead Following an Axe Attack at Home in Maharashtra

Ambad Taluka Murder Case Younger Brother Held After Elder Brother Found Dead Following an Axe Attack at Home in Maharashtra

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अंकुशनगर: अंबड तालुक्यातील घुंगर्डे हादगाव येथे लहान भावाने मोठ्या भावाचा झोपेतच कुऱ्हाडीने वार करून खून केल्याची घटना सोमवारी (दि. २६) मध्यरात्री घडली. मंगळवारी (दि. २७) सकाळी सहाच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. तुकाराम जगन्नाथ काकडे (वय २४) असे मृत तरुणाचे नाव असून, या प्रकरणी त्याचा लहान भाऊ रामेश्वर जगन्नाथ काकडे (वय २२) याला गोंदी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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