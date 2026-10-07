Jalna News: शेतात कामासाठी गेलेल्या ३८ वर्षीय तरुणाचा विहिरीत बुडून मृत्यू; अंबड तालुक्यात हळहळ, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

-बाबासाहेब गोंटे अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील हस्तपोखरी शिवारात शेतातील विहिरीत पडून एका ३८ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, तालुक्यातील कर्जत येथील प्रल्हाद हिरालाल बहुरे (वय 38) वर्षे याने मंगळवारी (ता.६ ) रोजी या प्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मृत व्यक्तीचे नाव प्रल्हाद हिरालाल बहुरे (वय ३८, रा. कर्जत, ता. अंबड, जि. जालना) असे आहे. पोलिस ठाण्यात दाखल माहितीनुसार मंगळवारी रोजी सायंकाळी सुमारे ६.१५ वाजता पोखरी शिवारातील शंकर वाघमारे यांच्या शेतातील गट क्रमांक २६८ मधील विहिरीत प्रल्हाद बहुरे यांचा पाण्यात पडून बुडाल्याने मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर नातेवाईकांनी त्यांना पाण्यातून बाहेर काढून अंबड येथील शासकीय दवाखान्यात दाखल केले. नातेवाईक अंबरसिंग गुनावंत यांनी त्यांना रुग्णालयात आणले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून सायंकाळी ६.१५ वाजता मृत घोषित केले..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.या घटनेची माहिती उपजिल्हा रुग्णालय, अंबड येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिशा वाघमारे यांनी पोलिसांना दिली. आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली. या घटनेचा तपास सहाय्यक फौजदार तागवाले हे करत आहे.अशी माहिती ढिल्पे यांनी दिली आहे. त्यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, मुलगा, मुलगी असा मोठा परिवार आहे.या दुरदैवी घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.