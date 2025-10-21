Jalna News : अंबड-घनसावंगी तालुक्यातील 252 गावासाठी 139 पोलिस पाटील पदासाठी पात्र; 26 गावाना मिळाल्या पोलिस पाटील

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड-घनसावंगी या दोन्ही तालुक्यातील रिक्त असलेल्या पोलिस पाटील पदासाठी 252 गावातील एकुण 708 उमेदवार मुलाखतीसाठी हजर राहिले होते.त्यापैकी 135 गावांना पोलिस पाटील मिळाले आहे.तर 4 ठिकाणी राखीव राहिले आहे.तर 113 उमेदवार मुलाखतीला हजर राहिलेच नाही..अंबड - घनसावंगी तालुक्यात पहिल्यांदाच महिला मिळाली पोलिस पाटील बनण्याची संधी: जालना जिल्हयातील अंबड घनसावंगी या दोन्ही तालुक्यात आजपर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिलांना पोलिस पाटील बनण्याची सुवर्ण संधी मिळाली आहे.135 पैकी 26 गावात महिला पोलिस पाटील बनल्या आहेत.शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस पाटील पद गावात महत्वाचे: गाव, वाडी, वस्ती, तांड्यावर नेहमीच शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिस पाटील महत्वाची.Koregaon Crime: कोरेगावात ट्रान्स्फॉर्मर चोऱ्यांमुळे पिकांचे नुकसान; सातारारोडला १५ दिवसांत सहा चोऱ्या.भुमिका पार पाडत असतात. पोलिसांमधील महत्वाचा दुवा म्हणजे पोलिस पाटील असतो. अंबड - घनसावंगी तालुक्यात आतापर्यंत एका हि महिलाकडे गावचे पोलिस पाटीलपद नव्हते. सन 2035 मध्ये पहिल्यांदा महिलांना पोलिस पाटील बनण्याची संधी मिळाल्याने 26 गावात महिला पोलिस पाटील म्हणुन आपली भुमिका पार पाडणार आहे.पोलिस पाटील बनण्यासाठी उच्च शिक्षित पुढे सरसावले:गावचा पोलिस पाटील बनण्यासाठी अनेक पदवी, पदवीत्तर व उच्च शिक्षित, डी. एड. बी. एड. पदवी धारण केलेले तरूण युवक यांनी मुलाखती दिल्या आहेत. यामुळे आता गावचा पोलिस पाटील उच्च शिक्षित तरूण बनला आहे.पोलिस पाटील पदासाठी घेण्यात आलेल्या मुलाखती अत्यंत पारदर्शक व नियोजनबद्ध पद्धतीने घेण्यात आल्या. शांतता व सुरक्षित वातावरण राखण्यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..मुलाखती अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ,अंबडचे तहसिलदार विजय चव्हाण,घनसावंगीच्या तहसिलदार पूजा वंजारी,आदिवासी विभागातील प्रतिनिधी,समाजकल्याण विभागाचे प्रतिनिधी यांनी पोलिस पाटील पदासाठी मुलाखती घेतल्या..अंबड - घनसावंगी तालुक्यातील एकुण 26 गावात पोलिस पाटील म्हणुन महिला आपली भुमिका पार पाडणार आहे.यामुळे पोलिस पाटील बनवून गावात शांतता व सुव्यवस्था आबाधित ठेवण्यासाठी महिला राज पाहण्यासाठी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.