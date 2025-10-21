मराठवाडा

Jalna News : अंबड-घनसावंगी तालुक्यातील 252 गावासाठी 139 पोलिस पाटील पदासाठी पात्र; 26 गावाना मिळाल्या पोलिस पाटील

Selection of Police Patils in Ambad-Ghansawangi : जालना जिल्ह्यातील अंबड-घनसावंगी तालुक्यांतील २६ महिलांसह १३५ गावांना पोलिस पाटील मिळाले असून, एकूण २५२ रिक्त पदांसाठी ७०८ उमेदवार मुलाखतीसाठी हजर होते.
Selection of Police Patils in Ambad-Ghansawangi

Selection of Police Patils in Ambad-Ghansawangi

Sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड-घनसावंगी या दोन्ही तालुक्यातील रिक्त असलेल्या पोलिस पाटील पदासाठी 252 गावातील एकुण 708 उमेदवार मुलाखतीसाठी हजर राहिले होते.त्यापैकी 135 गावांना पोलिस पाटील मिळाले आहे.तर 4 ठिकाणी राखीव राहिले आहे.तर 113 उमेदवार मुलाखतीला हजर राहिलेच नाही.

Loading content, please wait...
Jalna
Ambad
job
Rural Development

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com