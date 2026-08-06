Ambad-Ghansawangi Crash: अंबड-घनसावंगी रस्त्यावर पिकअपची दुचाकीला जोरदार धडक; आजी-आजोबा आणि सहा वर्षांचा नातू गंभीर जखमी

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड -घनसावंगी मार्गावरील राजपूतवस्तीलगत पिकअपने (छोटा हत्ती) ने दुचाकीला जोराची धडक दिल्याने या अपघातात आजी, आजोबासह नातू गंभीर जखमी झाल्याची घटना रस्ता अपघातात घडली आहे. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, तालुक्यातील पांगरखेडा येथील विठ्ठलराव श्रीपतराव कान्हे (वय 55) वर्ष व त्यांची पत्नी मीरा विठ्ठलराव श्कान्हे (वय 45) वर्षे व त्यांचा नातू शिवराज अर्जुन कान्हे (वय 6) वर्षे हे अंबड शहरातील गुरूवारच्या आठवडी बाजारातून भाजीपाला खरेदी करून गुरुवारी (ता.6) सायंकाळी पावणे सहा वाजता अंबड शहरातून दुचाकी क्रमांक एम.एच.21 बी.जे.2405 वरून आपल्या पांगरखेड गावाकडे घनसावंगी मार्गावरून जात असताना राजपूतवस्तीजवळ घनसावंगीकडून अंबड शहराकडे येणाऱ्या पिकअप (छोटा हत्ती) क्रमांक एम. एच.21बी.एच.9391चा चालक बेधुंद मद्यसेवन करत त्याने समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोराची धडक दिली आहे..यामध्ये दुचाकीवरील विठ्ठलराव श्रीपतराव कान्हे त्यांची पत्नी मीराबाई विठ्ठलराव कान्हे व त्यांचा सहा वर्षाचा नातू शिवराज अर्जुन कान्हे हे तिघे अपघातात गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. जखमींना परिसरातील नागरिक व रस्त्यावरील प्रवाशांनी मदतीचा हात देत अंबड शहरात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते..प्राथमिक उपचार करून विठ्ठलराव कान्हे व त्यांची पत्नी मीराबाई कान्हे यांना पुढील उपचारासाठी जालना शहरात हलविण्यात आले आहे.तर नातू शिवराज कान्हे याच्यावर अंबड शहरात उपचार सुरू असल्याचे ग्रामस्थांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.