मराठवाडा

Ambad-Ghansawangi Crash: अंबड-घनसावंगी रस्त्यावर पिकअपची दुचाकीला जोरदार धडक; आजी-आजोबा आणि सहा वर्षांचा नातू गंभीर जखमी

अंबड-घनसावंगी मार्गावर बेधुंद पिकअप चालकाकडून दुचाकीला जोरदार धडक; आजी-आजोबा आणि सहा वर्षांचा नातू गंभीर जखमी
Three members of a family, including a six-year-old boy, were seriously injured after a pickup vehicle collided head-on with their motorcycle near Rajput Vasti on the Ambad-Ghansawangi road in Jalna district.

Three members of a family, including a six-year-old boy, were seriously injured after a pickup vehicle collided head-on with their motorcycle near Rajput Vasti on the Ambad-Ghansawangi road in Jalna district.

Sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड -घनसावंगी मार्गावरील राजपूतवस्तीलगत पिकअपने (छोटा हत्ती) ने दुचाकीला जोराची धडक दिल्याने या अपघातात आजी, आजोबासह नातू गंभीर जखमी झाल्याची घटना रस्ता अपघातात घडली आहे.

Loading content, please wait...
Ambad
accident
accident case
ghansawangi
motorcycle crash statistics
Marathi News Esakal
www.esakal.com