Ambad News : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील कौचलवाडी शेतात पोलिसांनी पकडला १ कोटी रुपयांचा गांजा!

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील कौचलवडी येथे अंबड पोलिसांनी शेतकऱ्याच्या शेतात जावून एक करोड रुपये किंमतीचा गांजा गुरूवारी (ता.4) पकडला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, एटीएस चचे पथक व जालना जिल्हयातील अंबड पोलीस ठाणे यांनी अंबड तालुक्यातील कौचलवाडी येथील शेतकरी ढवळीराम बारकू चारावंडे यांचे शेतात गट क्रमांक 787 कौचलवाडी शिवारात जवळपास 4 कुंटल गांजा ची झाडें पाला फुले काढणी करतांना सुकविताना व उभी झाडें असा मुद्धेमाल मिळून आल्याने पंचनामा करून ताब्यात घेण्याची कारवाई पोलिसांनी सुरु आहे. शेतकऱ्याच्या शेतात पकडलेला .गांज्याची किंमत सरासरी एक करोड रूपये एवढी आहे. एटीएस पथकाचे पोलिस सहाय्यक निरिक्षक सचिन इंगेवाड,पोलिस उपनिरीक्षक भगवान नरोडे यांना माहिती मिळाली कि, जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील कौचलवाडी गावात एक व्यक्तीने गांजाची शेती केली आहे.सध्या गांजा काढणी सुरु आहे. त्यावरून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन इंगेवाड,पोलिस उपनिरीक्षक भगवान नरोडे,शेख अकतर, पोलीस हवालदार विनोद गडदे, मारुती शिवरकर, कैलास कुरेवाड, यशवंत मुंढे, राधाकृष्ण हरकळ, दीपक बडूरे यांनी कौचलंवाडी येथे शोध घेतला असता ढवळीराम बारकू चारावंडे यांचे शेतात गट क्रमांक 787 कौचलवाडी शिवार ता अंबड जी जालना येथे जवळपास 4 कुंटल गांजा ची झाडें पाला फुले काढणी करतांना सुकविताना व उभी झाडें असा मुद्धेमाल मिळून आल्याने पंचनामा करून ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरु आहे. सदरची कारवाई पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल साहेब, अपर पोलीस अधीक्षक आयुष्य नोपाणी, अंबडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ साहेब, पोलिस निरीक्षक संतोष घोडके यांच्या मार्गदर्शन प्रमाणे करण्यात येत आहे. गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.