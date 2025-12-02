Voting Machine Failure : अंबड निवडणुकीत मशिन दीड तास बंद; दिव्यांग–वृद्ध ताटकळत; मतदारांमध्ये नाराजी!

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड येथे नगर पालिका निवडणुकीत मंगळवारी (ता.2) सकाळी सात वाजता मतदान प्रक्रिया सुरू झाली. शहरातील पंचायत समिती येथील मतदान केंद्र क्रमांक 11 मधील मशीन बंद पडल्याने साडे सात वाजल्यापासून मशीनमध्ये बिघाड झाल्याने जवळपास साडे नऊ वाजता मशिनमध्ये दुरूस्ती करण्यात आली. जवळपास दीड ते पावने दोन तास मशिन बंद राहिल्याने दीव्यांग व वृध्द यांना सकाळी साडे सात ते मतदान होईपर्यंत ताटकळत बसावे लागले. मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रावर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. .अनेकांनी रांगेत तास न तास ताटकळत उभा राहून लोकशाहीने दिलेला पवित्र मतदानाचा हक्क शंभर वर्षाच्या वृध्द नागरिकांनी बजावला आहे. सकाळी सात वाजता मतदान केंद्रावर लांबच लांब रांगा: अंबड नगर पालिका निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी सकाळी सात वाजल्या पासुन तरुण युवक,युवती ज्येष्ठ नागरीक, दीव्यांग, वृध्द, आजारी नागरिकांनी मतदानाची दीर्घकाळ प्रतीक्षा केली. अनेकांना मशिन बंद पडल्याने मनस्ताप झाला..Kolhapur Politics : कागलमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा! तृतीयपंथी उमेदवाराचा लिंबू, अंडी फेकल्याचा आरोप; १० नगरपरिषदा, ३ नगरपंचायतींसाठी मतदान सुरू.शहरातील नगर पालिका येथील मतदान केंद्र नऊ व दहा याठिकाणी सकाळी आठ ते साडे आठ वाजता मतदान प्रतिनिधी, मतदार व पोलिस कर्मचारी यांच्यात चांगलीच बाचाबाची झाल्याने अर्धा तास मोठा गोंधळ उडाला होता. त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसिलदार विजय चव्हाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ,पोलिस निरीक्षक संतोष घोडके यांनी मतदान केंद्राला भेटी देवून पाहणी करत मतदान केंद्रावरील अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून माहिती जाणून घेत काही महत्वाच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर वातावरण शांत झाले. बंद पडलेली मतदान प्रक्रिया पुन्हा सूरू झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.