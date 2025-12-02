Voting Machine Failure : अंबड निवडणुकीत मशिन दीड तास बंद; दिव्यांग–वृद्ध ताटकळत; मतदारांमध्ये नाराजी!

मराठवाडा

Election Day Chaos : अंबड नगरपालिकेच्या निवडणुकीत मतदान मशिन बंद पडल्याने दिव्यांग, वृद्ध आणि अनेक मतदारांना दीड तास ताटकळावे लागले. पोलिस आणि अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर मतदान प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत झाली.
अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड येथे नगर पालिका निवडणुकीत मंगळवारी (ता.2) सकाळी सात वाजता मतदान प्रक्रिया सुरू झाली. शहरातील पंचायत समिती येथील मतदान केंद्र क्रमांक 11 मधील मशीन बंद पडल्याने साडे सात वाजल्यापासून मशीनमध्ये बिघाड झाल्याने जवळपास साडे नऊ वाजता मशिनमध्ये दुरूस्ती करण्यात आली. जवळपास दीड ते पावने दोन तास मशिन बंद राहिल्याने दीव्यांग व वृध्द यांना सकाळी साडे सात ते मतदान होईपर्यंत ताटकळत बसावे लागले. मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रावर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

