Ambad Nagar Parishad : नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी! अंबड नगर पालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी दिवाळीपूर्वीच सुरू

बाबासाहेब गोंटे अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड नगर पालिकेचे आरक्षण घोषीत झाल्याने निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यासाठी अनेकांनी आतापासूनच कंबर कसली आहे. नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी सुटल्याने निवडणुकीची रणधुमाळी चांगलीच जोमात सुरू होणार असल्याचे चित्र पाहण्यासाठी मिळत आहे. नगराध्यक्षपदासाठी सर्वच पक्षाने चाचपणी सूरू केली आहे.याचबरोबर नगर सेवक पदासाठी प्रत्येक प्रभागातून कोणाला उमेदवारी द्यायची आहे. याबाबत सर्वच पक्षातील नेते यासाठी बैठक घेत आहे. दिवाळीपूर्वीच अनेकांनी फटाक्याची आतषबाजी करत आपणच उमेदवार असल्याचा अप्रत्यक्ष प्रचार सुरू केला आहे..सोशल,मीडिया , फेसबुकसह आदी ठिकाणी नगर पालिका निवडणुकीचे वारे जोरात वाहू लागले: अंबड नगर पालिकेच्या निवडणुकीची प्रतीक्षा अनेकांना लागली आहे.यामुळे निवडणुका घोषीत होण्यापूर्वीच अनेकांनी निवडणुकीसाठी आपला वरू जोमात उधळण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या फेसबुक, सोशल मीडिया, बॅनर बाजी, दिवाळी शुभेच्छा कार्ड, वाढदिवस आदींच्या माध्यमातून आपणच नगर सेवक पदाचे उमेदवार असल्याचा अप्रत्यक्ष प्रचार करत आहे. निवडणुका घोषीत होण्यापूर्वीच अनेकांचा उत्साह चांगलाच वाढल्याने निवडणुकीत उभा राहण्यासाठी अनेक उत्साही कार्यकर्त्यांनी आतापासून गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. यासाठी अनेकजण नेत्याच्या दिवसरात्र संपर्कात राहून जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत आहे..निवडणुकीत हे दिग्गज उतरण्याची दाट शक्यता: अंबड नगर पालिका आपल्याच ताब्यात राहावी यासाठी सर्वच पक्षातील नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते शर्तीचे प्रयत्न करत आहे. यामुळे नगर पालिकेच्या निवडणुकीची रंगीत तालीम सध्या सूरू आहे.निवडणूकीत माजी नगराध्यक्ष काकासाहेब कटारे, मंगल कटारे माजी उपनगराध्यक्ष केदार कुलकर्णी, दीपकसिंह ठाकूर,बागडे शिवप्रसाद चांगले,सुरेश गुडे, संजीवनी धांडे,विठ्ठलसिंग राजपुत,अफरोज पठाण, गंगाधर वराडे, सौरभ कुलकर्णी, बबनराव बुंदेलखंडे, डॉ.अविनाश वडगावकरसह आदी निवडणुकीत उतरण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.तर अनेक नविन चेहऱ्यात डॉ.राहूल बागुल,सुरेश भावले, अर्जुन भोजने, रामभाऊ शेळके,राम लांडे, अशोक लांडे, दीपक लोहकरे, सुशीकुमार रूपवते, संदिप खरात,रमेश शहाणे,जाकेर डावरगावकर, फिरोज पठाण, समदभाई बागवान,सलमान बागवान, विष्णु पुंडसह आदी नवीन चेहरे निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरून चांगलीच चुरस वाढविण्याची दाट शक्यता आहे..अंबड नगर पालिकेच्या निवडणुकीची चुरस आतापासूनच वाढत चालली आहे. प्रत्येकजण तिकीट मिळण्यापूर्वी व निवडणुकीला उभा राहण्यापूर्वी गुलाल आपलाच असुन फटाके आपणच वाजविणारअसल्याचा आत्मविश्वास अंगी बाळगत आहे. निवडणुकीचा आखाडा आता जवळ येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे कोणाला तिकीट मिळते. कोणाचे तिकीट कापले जाते हे पाहवे लागणार आहे. युती, आघाडी होते की सर्वच पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूका लढवितात हे पाहवे लागेल. आता निवडणुक घोषीत होण्याची सर्वानाच दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.अंबड नगर पालिकेसाठी एकुण अकरा प्रभाग असून बावीस नगरसेवक व नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणुकांची जैय्यत तयारी सर्वच पक्षाच्या वतीने जोरदारपणे सुरू आहे..