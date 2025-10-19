मराठवाडा

Ambad Nagar Parishad : नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी! अंबड नगर पालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी दिवाळीपूर्वीच सुरू

Ambad Election : अंबड नगर परिषदेचे आरक्षण (नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी) घोषित होताच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी इच्छुकांनी सोशल मीडिया आणि बॅनर्सच्या माध्यमातून दिवाळीपूर्वीच जोरदार अप्रत्यक्ष प्रचार सुरू केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बाबासाहेब गोंटे

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड नगर पालिकेचे आरक्षण घोषीत झाल्याने निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यासाठी अनेकांनी आतापासूनच कंबर कसली आहे. नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी सुटल्याने निवडणुकीची रणधुमाळी चांगलीच जोमात सुरू होणार असल्याचे चित्र पाहण्यासाठी मिळत आहे. नगराध्यक्षपदासाठी सर्वच पक्षाने चाचपणी सूरू केली आहे.याचबरोबर नगर सेवक पदासाठी प्रत्येक प्रभागातून कोणाला उमेदवारी द्यायची आहे. याबाबत सर्वच पक्षातील नेते यासाठी बैठक घेत आहे. दिवाळीपूर्वीच अनेकांनी फटाक्याची आतषबाजी करत आपणच उमेदवार असल्याचा अप्रत्यक्ष प्रचार सुरू केला आहे.

