Ambad Accident : उसाच्या ट्रॅक्टरला ट्रकची जोराची धड; एक जण जागीच ठार, तर एक जण गंभीर जखमी

अंबड - जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील जालना- बिड महार्गावरील डावरगाव फाटा येथे ऊस वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर महामार्गालगत सोमवारी (ता. 8) सकाळी साडे सहा वाजेच्या दरम्यान उभा होता..ऊसाने भरलेल्या ट्रेलरची पिन ऊस उत्पादक शेतकरी परमेश्वर गंगाभिषेन धूपे हे बदलत असताना पाठीमागून शहागडकडून जालनाकडे भंगार घेऊन जाणाऱ्या ट्रकने ट्रॅक्टरला जोराची धडक दिली. यातच परमेश्वर धूपे (वय-46) वर्षे हे जागीच चिरडून ठार झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.तर त्यांच्या सोबत असलेला त्यांचा मुलगा ओमकर धूपे (वय-18) वर्षे हा या अपघातात त्याचा डावा पाय व उजवा हात मोडला आहे. घटनास्थळी ग्रामस्थ, शेतकरी यांनी एकच गर्दी केली होती. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..ग्रामस्थांच्या व नातेवाईकांच्या मदतीने परमेश्वर धूपे यांची बॉडी शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यासाठी दाखल केली. तसेच गौरव याच्यावर शहरात प्राथमिक उपचार करण्यात आले.या घटनेची वार्ता वाऱ्यासारखी परिसरात पसरताच उपजिल्हा रुग्णालयात ग्रामस्थ, नातेवाईक व मित्र परिवार यांनी एकच गर्दी केली होती..परमेश्वर धूपे यांच्यावर डावरगाव येथील स्मशनभूमीत दुपारी एक वाजता शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. त्यांच्या पश्चात आई, वडिल,पत्नी दोन मुले, तीन भाऊ भावजया, पुतणे असा असा मोठा परिवार आहे. या दुदैवी घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.