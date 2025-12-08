मराठवाडा

Ambad Accident : उसाच्या ट्रॅक्टरला ट्रकची जोराची धड; एक जण जागीच ठार, तर एक जण गंभीर जखमी

ऊसाने भरलेल्या ट्रेलरची पिन बदलत असताना पाठीमागून भंगार घेऊन जाणाऱ्या ट्रकने ट्रॅक्टरला जोराची धडक दिली.
parmeshwar dhupe

parmeshwar dhupe

sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड - जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील जालना- बिड महार्गावरील डावरगाव फाटा येथे ऊस वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर महामार्गालगत सोमवारी (ता. 8) सकाळी साडे सहा वाजेच्या दरम्यान उभा होता.

Loading content, please wait...
Ambad
accident
death
Truck
tractor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com