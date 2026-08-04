Jalna News: अंबडमध्ये क्षणात घडला थरार! शाळकरी मुलीला कारमध्ये ओढण्याचा प्रयत्न; प्रसंगावधानाने वाचला जीव

-बाबासाहेब गोंटे अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरातील जालना -बिड महामार्गालगत असलेल्या शारदानगर परिसरात एका शालेय विद्यार्थिनीचा अपहरण करण्याचा डाव फसला आहे.यामुळे विद्यार्थिनी सुखरूप आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शहरातील शारदानगर या परिसरात राहणारी व शहरातील एका नामांकित शाळेत इयत्ता नववी वर्गात शिक्षण घेत असलेली विद्यार्थिनी नेहमीप्रमाणे मंगळवारी (ता.4) दुपारी शाळा बारा वाजता भरत असल्याने साडे अकरा वाजता शाळेत जाण्यासाठी लावण्यात आलेल्या स्कूल व्हॅनच्या प्रतीक्षेत रस्त्यावर उभी असताना रस्त्यावरून एक कार जात होती. मुलीला पाहताच कर चालकाने कार थांबविली. .करमधून दोघे खाली उतरून तू कुठे चालली आहेस. मुलीने शाळेत जात असल्याचे सांगताच मुलीच्या हाताला धरून चाल तुला शाळेत सोडतो.असे म्हणत शालेय विद्यार्थिनीचे अपहरण करण्याच्या तयारीत असताना मुलीने पाठीमागे झेप घेऊन हाताला झटका देत मोठ्याने आरडा ओरड केल्याने परिसरातील महिला बाहेर येताच कार चालकाने घटनास्थळावरून वेगात कारसह तात्काळ पलायन केले. विशेषता कार मध्ये दोन अनोळखी व्यक्ती व एक तोंडाला स्कार्फ बांधलेली महिला होती. शेजारी राहत असलेल्या महिला घराच्या बाहेर आल्याने व मुलीने सतर्कता बाळगत हाताला झटका दिल्याने स्वतःचा बचाव करण्यात यशस्वी झाली.तसेच पुढील होणारा अनर्थ टळला आहे..शहरात पोलिसांची गस्त कोठे आहे: शहरात अनेक शाळा, महाविद्यालय,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,शासकीय तंत्रनिकेतन, नरसिंग कोर्स, ब्युटी पार्लर, संगणक प्रशिक्षण यासह आदी शिक्षण, प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध असल्याने हजारो विद्यार्थिनीचा वावर असतो. मात्र शहरातील बसस्थानक, पाचोड नाका, पोलिस कॉलनी, डॉ. आंबेडकर पुतळा,म्हाडा कॉलनी, शासकीय तंत्रनिकेतन, शाळा,महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मत्स्योदरी देवी मंदीर परिसर, खाजगी शिकवणी वर्ग यासह आदी ठिकाणी विद्यार्थिनी व महिला यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. .शहरातील पोलिस अधिकारी,कर्मचारी यांची गस्त नेमकी कोठे चालू आहे. हेच शहरवासियाना कळायला मार्ग नाही.यामुळे शहरातील पोलिस कोठे आहे? त्यांना आपल्या कर्तव्याचा विसर पडला की, काय? दामिनी पथक कोठे आहे. असा संतप्त सवाल नागरिकांतून विचारला जात आहे. शहरात महिला, मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न दिवसेदिवस चालला गंभीर बनत: शहरात महिलांना तसेच मुलींना घराबाहेर पडताना व बाहेरून घरापर्यंत येताना कोणतीच सुरक्षितता राहिली नसल्याचे चित्र सध्या अंबड शहरात दिसून येत आहे.रस्त्यावर दुचाकी, चारचाकी वाहन चालवित महिला, मुलीजवळून जाताना कट मारणे जोराची हॉर्न वाजवून ध्वनी प्रदूषण निर्माण करत अडथळा निर्माण करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. सीसीटीव्ही फुटेज तपासून माहिती घेतली जात आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.शहरात घडलेल्या मुलीच्या अपहरणाचा डाव फसल्याने आता याबाबत घडलेल्या घटना परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेज तपासून संबंधित मुलींशी चर्चा करून माहिती घेण्यात येत आहे. पोलिसांची शहरात घस्त सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.