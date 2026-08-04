मराठवाडा

Jalna News: अंबडमध्ये क्षणात घडला थरार! शाळकरी मुलीला कारमध्ये ओढण्याचा प्रयत्न; प्रसंगावधानाने वाचला जीव

Ambad School Girl Escapes Kidnapping Attempt After Raising Alarm: शारदानगरमध्ये शाळकरी मुलीचे अपहरण हाणून पाडत प्रसंगावधानाने जीव वाचला; कारमधील अनोळखी तिघे पसार, सीसीटीव्ही तपासणी सुरू
Jalna Ambad School Girl Safe After Failed Kidnapping Attempt Car Suspects Escape Following Student Alert Response

Jalna Ambad School Girl Safe After Failed Kidnapping Attempt Car Suspects Escape Following Student Alert Response

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-बाबासाहेब गोंटे

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरातील जालना -बिड महामार्गालगत असलेल्या शारदानगर परिसरात एका शालेय विद्यार्थिनीचा अपहरण करण्याचा डाव फसला आहे.यामुळे विद्यार्थिनी सुखरूप आहे.

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