Ambad News : डावरगावचा लघू तलाव शंभर टक्के भरला: पिण्याच्या पाण्यासह फळबागा वाचविण्यासाठी जलसाठा ठरणार उपयुक्त

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड शहरालगत असलेल्या डावरगाव येथील लघू तलाव शंभर टक्के भरला आहे.यामुळे भविष्यातील पिण्याच्या पाण्यासह पशुपालक व शेतकऱ्याना फळबागा जगविण्यासाठी या लघू तलावातील जलसाठा उपयुक्त ठरणार आहे..डावरगाव येथील लघू तलावाचे बांधकाम पासष्ट वर्षांपूर्वीचे:अंबड तालुक्यातील डावरगाव येथील लघू तलावाचे बांधकाम सन 1955 साली शेकडो एकर शेतकऱ्यांची जमीन भुसंपादित करण्यात आली होती. हे लघू तलावाचे बांधकाम सलग तीन वर्षे चालले होते. सन 1958 मध्ये लघू तलाव पुर्ण झाला होता. याला आता जवळपास पासष्ट वर्ष होऊन गेली आहे..अंबड शहरासाठी ठरला हा तलाव वरदान: अंबड शहराची जवळपास वीस वर्ष या डावरगावच्या लघू तलावाने तहान भागविली आहे.आज हि पाणी टंचाईच्या काळात हा लघू तलाव शहरासाठी वरदान ठरत आहे. अंबड नगर पालिकेने शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी तीन विहिरीचे खोदकाम तलावात करण्यात आले आहे.ग्रामस्थांचा पाणी प्रश्न मिटला: डावरगावचा लघू तलाव शंभर टक्के भरल्याने भविष्यातील पिण्याच्या पाण्यासह पशुपालक दुग्ध व्यवसायिक, फळबाग, भाजीपाला, फुल उत्पादक शेतकरी यांचा पाणी प्रश्न मिटला आहे..Nilanga Flood : मांजरा अन् तेरणा नदीचा संगम की.. संघर्ष, उठला शेतकऱ्यांच्या जिवावर; महापूराचा कहर, शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान.डावरगाव तलाव शेतकरी, ग्रामस्थांसाठी ठरला वरदानअंबड तालुक्यातील डावरगाव येथील लघू तलावाची निर्मिती झाल्याने या परिसरातील शेतकऱ्यांचे सिंचनक्षेत्र वाढले आहे.फळबागा, ऊस , भाजीपाला,फुल उत्पादक, पशुपालक यांच्याकडे दुभती जनावरे वाढली. यामुळे शेतकरी खऱ्या अर्थाने सधन होण्यास मदत झाली आहे. यामुळे हा लघू तलाव ग्रामस्थ, शेतकरी, पशुपालक यांच्यासाठी लाभदायक ठरला आहे.विठ्ठलसिंग राजपुत राजपूतवस्ती (डावरगाव).डावरगावचा तलाव भरला की तलावात पोहण्याच्या आनंद घेतातडावरगावच्या तलावात जलसाठा वाढला की, अंबड शहरातील अनेक तरुण युवक याचबरोबर डावरगावसह परिसरातील तरुण तलावात पोहण्याचा आनंद लुटण्यासाठी गर्दी करतात.उन्हाळयात सकाळ पासुन पोहण्यासाठी मोठया प्रमाणात गर्दी करतात. पोहणे हा शरीरासाठी सर्वात उत्तम व्यायाम आहे.यामुळे तलावात नेहमीच वर्दळ असते.बाबासाहेब धूपे युवक डावरगाव.