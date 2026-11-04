Jalna Water Shortage: हिवाळ्यातच अंबड तालुक्यात दुष्काळाच्या झळा! ३२ गावांची तहान भागवण्यासाठी ३९ टँकर सुरू

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात हिवाळ्यातच दुष्काळाच्या झळा बसत आहे. यामुळे ग्रामस्थांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.अनेक वर्षांनंतर ग्रामस्थांना दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. सन 1972 चा ओला तर आता कोरडा दुष्काळ पाहण्याची वेळ ग्रामस्थ, शेतकरी व पशुपालक यांच्यावर आली आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...अंबड तालुक्यात 32 गावात 39 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू: तालुक्यातील 32 गावात एकूण 39 टँकरव्दारे ग्रामस्थांची तहान भागविली जात आहे.ग्रामस्थ दैनंदिन आपली तहान भागविण्यासाठी टँकरची प्रतीक्षा करत आहे..अंबड तालुक्यात या गावात टँकर सुरू: अंबड तालुक्यातील शिरनेर, रोहीलगड, सोनकपिंपळगाव, राहुवाडी, दाढेगाव, चिकनगाव, माहेरभायगाव, किनगाववाडी, दोदडगाव, मठतांडा, बनटाकळी, धनगरपिंपळगाव, दुनगाव, बेलगाव, रुई, झिरपी, किनगाववाडी, बनगाव, डोमेगाव, कोळीशिरगाव, कासारवाडी, वाघलखेडा,रामनगर, शहापूर, सुखापुरी, टाका, चिंचखेड, कौचलवाडी, निहालसिंगवाडी, जोगेश्वरवाडी, विठ्ठलवाडी, लोणारभायगाव या गाव, वाडी, वस्तीवर पाण्याचे टँकर सुरू आहे..जालना जिल्ह्यात एकूण 79 टँकर तर अंबड तालुक्यात सर्वात जास्त म्हणजे 39 टँकर सध्या सुरू आहे. यामुळे अंबड तालुक्यात पाणी टंचाईच्या सर्वाधिक बसत आहे. ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी टँकरव्दारे होतो पाणीपुरवठा..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.सुखापुरी हे आठवडी बाजाराचे सर्वात मोठे गाव आहे. ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी ग्रामपंचायतने पुढाकार घेऊन पाण्याचे टँकर सुरू करण्यासाठी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव दाखल करून तात्काळ पाण्याचे टँकर सुरू करून ग्रामस्थांची तहान भागविली जात आहे.भगवानराव राखुंडे,सरपंच सुखापुरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.