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Jalna Water Shortage: हिवाळ्यातच अंबड तालुक्यात दुष्काळाच्या झळा! ३२ गावांची तहान भागवण्यासाठी ३९ टँकर सुरू

Ambad Faces Winter Water Crisis as 39 Tankers Serve 32 Villages: हिवाळ्यातच अंबडकरांची तहान वाढली! ३२ गावांसाठी ३९ टँकर सुरू; जालना जिल्ह्यात सर्वाधिक टँकर
Winter Water Crisis Hits Ambad Taluka in Maharashtra With 39 Tankers Supplying Water Across 32 Villages

Winter Water Crisis Hits Ambad Taluka in Maharashtra With 39 Tankers Supplying Water Across 32 Villages

esakal

बाबासाहेब गोंटे
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अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात हिवाळ्यातच दुष्काळाच्या झळा बसत आहे. यामुळे ग्रामस्थांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.अनेक वर्षांनंतर ग्रामस्थांना दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. सन 1972 चा ओला तर आता कोरडा दुष्काळ पाहण्याची वेळ ग्रामस्थ, शेतकरी व पशुपालक यांच्यावर आली आहे.

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