अमित देशमुख यांचा कोरोना अहवाल निगेटीव्ह, ट्विटरवरून दिली लातूरकरांना माहिती

लातूर : मला काही दिवसांपासून अस्वस्थ वाटत होते. ताप, खोकलाही आला होता. ही लक्षणे पाहून मी तातडीने डॉक्टरांकडे गेलो. त्यांनी ‘कोरोना’ची तपासणी करण्यास सांगितले. या तपासणीत मी कोरोना निगेटीव्ह असल्याचे आढळून आले. सध्या मी पूर्ण बरा आहे. काळजी करू नका, अशी माहिती पालकमंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी ट्विटरवरून लातूरकरांना बुधवारी दिली.

कोरोना विषाणूने जगभर थैमान घातले आहे. भारतात आणि महाराष्ट्रातही ‘कोरोना’च्या रूग्णात दिवसेंदिवस भर पडत आहे. त्यामुळे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेकडून वेगवेगळी पावले उचलली जात आहेत. गर्दी टाळता यावी म्हणून सरकारने संचारबंदी जाहीर केली. अशा स्थितीत लातूरकरांना कुठल्याही अडचणींचा सामना करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून देशमुख हे मुंबईतून लातूरात लक्ष ठेवत आहेत.

I underwent #Covid19Testing. I am negative, no virus. I had symptoms like cough & then fever. Doctors examined me at the #FeverClinic #SirJJHospitalMumbai & advised a test. #DrTatyaraoLahane & team administered the procedure. I am fine. @OfficeofUT @AjitPawarSpeaks @bb_thorat

