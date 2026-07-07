Bhoom FDA Raid: खवा नगरीत एफडीएचा छापा! भूममध्ये ६१ गोण्यांमध्ये साठवलेली दूध पावडर जप्त; प्रशासनाची मोठी कारवाई

-धनंजय शेटेभूम : राज्यभर सुरू असलेल्या भेसळविरोधी विशेष मोहिमेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने भूम शहरात मोठी कारवाई करत साठवून ठेवलेली १,१२५ किलो दूध पावडर जप्त केली. रविवारी (दि. ५) दुपारी झालेल्या या कारवाईत २५ किलो वजनाच्या ६१ गोण्या जप्त करण्यात आल्या असून, त्यांची अंदाजे किंमत २ लाख ११ हजार रुपये असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. या प्रकरणी संबंधिताविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...माहितीनुसार, भूम शहरातील एका ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दूध पावडरचा साठा करण्यात आल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाला मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने छापा टाकून संपूर्ण साठा ताब्यात घेतला. या कारवाईची माहिती समोर येताच भूम शहरासह तालुक्यात मोठी चर्चा सुरू झाली..भूम तालुका हा खवा, पेढा आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनासाठी राज्यभर ओळखला जातो. येथील उत्पादनांना महाराष्ट्रासह देशातील विविध भागांत मागणी असून अनेक धार्मिक स्थळांवरही येथील खव्याची विक्री केली जाते. त्यामुळे अशा भागात परवाना दूध पावडरचा साठा आढळल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनात दूध पावडरचा गैरवापर करून भेसळ केली जात असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही समोर आल्या आहेत. अशा प्रकारच्या भेसळीमुळे ग्राहकांच्या, विशेषतः लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जाते..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.\rअन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभर भेसळविरोधी विशेष मोहीम सुरू असून, त्याचाच भाग म्हणून भूम येथील ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे भेसळ करणाऱ्यांमध्ये धास्ती निर्माण झाली असून, ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अशा तपास मोहिमा नियमितपणे राबवाव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.