Ardhapur News : अर्धापूरात गारपीट-वादळी वाऱ्याचा तडाखा; ८ गावांतील २५० हेक्टर शेती बाधित, प्रशासनाची पाहणी

अर्धापूर : अर्धापूर, (जिल्हा नांदेड)तालुक्यात सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली असून केळी, टरबूज खरबूज, गहू, ज्वारी अंबा व भाजीपाला पिकांना खुप मोठा फटाका बसला आहे.या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे खुप मोठे नुकसान झाले असून सुमारे अडीचशे हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असल्याचे प्राथमिक अंदाज आहे. .नुकसानग्रस्त भागाची तालुका प्रशासनाने पाहणी केली आहे. नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी करित आहेत..अर्धापूर तालुक्यातील चाभरा सज्जातील चाभरा, चाभरा तांडा, ,खैरगाव,रोडगी, निळकंठ वाडी तर निमगाव सज्जातील निमगाव, सोनाळा, चोरंबा या आठ गावात गुरुवारी (ता १९) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह गारपीट व अवकाळी पाऊस झाला.या गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला आहे.या गारपीटीचा फटका गहू, ज्वारी अंबा,केळी, टरबूज खरबूज व भाजीपाला, फळबाग पिकांना बसला आहे.या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे खुप मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे..या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे जीरायती १९७, बागायती चार, फळबाग ४६ आसे सुमारे २४७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या बाधित क्षेत्राची पाहणी तलाठी बालाजी वसमतकर,रवी आंबोरे यांनी केली.गारपीट व वादळीवाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे नुकसानीची पाहणी तहसीलदारांच्या आदेशानुसार तलाठी, ., कृषी सहायक यांनी बांधावर जाऊन पाहणी केली.व झालेल्या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज घेतला व अहवाल सादर केला आहे, अशी माहिती मंडळ अधिकारी नविन कुमार रेड्डी यांनी दिली..या गारपीटीमुळे निमगावसह चाभरा सज्जातील गावातील शेतीचे खुप मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे.ज्वारीचे उभे पिक आडवे झाले आहे.शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी संजय मोळके यांनी केली आहे.