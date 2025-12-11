मराठवाडा
Beed Revenue Fraud: तहसीलदार आशा वाघ यांच्यावर गुन्हा; बनावट स्वाक्षऱ्यांनी आदेश, दिशाभूल केल्याचा ठापका
Beed News: केज तहसील कार्यालयातील तत्कालीन नायब तहसीलदार (महसूल), सध्या छत्रपती संभाजीनगरला संजय गांधी येाजना विभागात तहसीलदारपदी कार्यरत आशा दयाराम वाघ यांच्यावर अखेर केज पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा नोंद करण्यात आला.
