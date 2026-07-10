मराठवाडा

Jalna ATS: जालन्यात एटीएसची मोठी कारवाई; दोन संशयित चौकशीसाठी ताब्यात, पाकिस्तानी गँगस्टरच्या यूजर आयडीशी संपर्काचा संशय

Two suspects detained by ATS in Jalna for questioning: जालना जिल्ह्यात एटीएसची धडक कारवाई; दोन संशयितांकडून पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीच्या यूजर आयडीशी संपर्काच्या प्रयत्नांची चौकशी, परिसरात तणावपूर्ण वातावरण
Two Detained for Questioning in Jalna as ATS Probes Alleged Contact with Pakistani Gangster

Two Detained for Questioning in Jalna as ATS Probes Alleged Contact with Pakistani Gangster

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-उमेश वाघमारे

जालना : दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) जालना जिल्ह्यात शुक्रवारी (ता.१०) कारवाई करत दोन संशयितांना ताब्यात घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या कारवाईमुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

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