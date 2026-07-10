Jalna ATS: जालन्यात एटीएसची मोठी कारवाई; दोन संशयित चौकशीसाठी ताब्यात, पाकिस्तानी गँगस्टरच्या यूजर आयडीशी संपर्काचा संशय

-उमेश वाघमारेजालना : दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) जालना जिल्ह्यात शुक्रवारी (ता.१०) कारवाई करत दोन संशयितांना ताब्यात घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या कारवाईमुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सूत्रांच्या माहितीनुसार, भोकरदन तालुक्यातील जांभळा येथील एक आणि अंबड तालुक्यातील मसई तांडा येथील एक अशा दोन संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. हे दोघेही संशयित पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टी याच्या यूजर आयडीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..या संशयितांचा नेमका उद्देश काय होता, त्यांनी संपर्क का साधला आणि त्यामागे आणखी कोणाचे संबंध आहेत का? याचा तपास एटीएसकडून केला जात आहे. प्राथमिक चौकशीनंतरच या प्रकरणातील नेमकी माहिती स्पष्ट होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.\rदरम्यान, या कारवाईबाबत एटीएस किंवा स्थानिक पोलिस प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणातील अधिक तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.