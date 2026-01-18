छत्रपती संभाजीनगर

Latur politics: तेरा हजार मतदारांनी नाकारले उमेदवार; महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ला मतदान टाकून केली नाराजी व्यक्त!

सकाळ वृत्तसेवा
लातूर: महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर उमेदवारांना नाकारणाऱ्यांचे प्रमाण समोर आले असून, शहरातील १२ हजार ९३३ मतदारांनी आपले मत ‘नोटा’ला टाकून उमेदवाराबद्दलची नाराजी एक प्रकारे व्यक्त केली आहे.

