Latur politics: तेरा हजार मतदारांनी नाकारले उमेदवार; महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ला मतदान टाकून केली नाराजी व्यक्त!

लातूर: महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर उमेदवारांना नाकारणाऱ्यांचे प्रमाण समोर आले असून, शहरातील १२ हजार ९३३ मतदारांनी आपले मत 'नोटा'ला टाकून उमेदवाराबद्दलची नाराजी एक प्रकारे व्यक्त केली आहे.

महापालिकेच्या १८ प्रभागांतील ७० जागांसाठी ही निवडणूक झाली. एक ते १८ प्रभागांतून प्रत्येकी चार, तर १७ आणि १८ क्रमांकाच्या प्रभागांतून प्रत्येकी तीन उमेदवार निवडून द्यायचे होते. ७० जागांसाठी ३५९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात राहिले. काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा सर्वच पक्षांनी जोरदार प्रचार करून आपल्याच उमेदवारांना मतदार कसे मतदान करतील, याचा प्रयत्न केला. 

प्रचाराची राळ उडवून दिली होती. मतदानाच्या दिवशीदेखील जास्तीत-जास्त मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणून मतदान करवून घेण्याचा प्रयत्नदेखील राजकीय पक्षांनी केला. एवढे करूनही केवळ ६० टक्केच मतदान झाले होते.

प्रत्येक निवडणुकीप्रमाणे यातही 'नोटा' बटण मशीनमध्ये होते. कोणताही उमेदवार पसंत नाही, अशांसाठी हे नोटा बटण होते. शहरात १२ हजार ९३३ मतदारांनी नोटाचे बटण दाबून आपली उमेदवार, राजकीय पक्षांबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून आले. यात प्रभाग एकमध्ये ७४७, प्रभाग दोनमध्ये ७८१, प्रभाग तीनमध्ये ८४९, प्रभाग चारमध्ये एक हजार तीन, प्रभाग पाचमध्ये ७४३, प्रभाग सहामध्ये ६०९, प्रभाग सातमध्ये एक हजार ४६८, प्रभाग आठमध्ये ५७१, प्रभाग नऊमध्ये ६२१, प्रभाग दहामध्ये ७१५, प्रभाग अकरामध्ये एक हजार ६३, प्रभाग बारामध्ये ६३७, प्रभाग तेरामध्ये ७६५, प्रभाग चौदामध्ये ५७३, प्रभाग पंधरामध्ये ६२७, प्रभाग सोळामध्ये ६२७, प्रभाग सतरामध्ये ३२१ व प्रभाग अठरामध्ये २२४ मतदारांनी नोटाला मतदान केल्याचे समोर आले आहे.

प्रभाग सातमध्ये सर्वाधिक 'नोटा'
शहरातील प्रभाग सातमध्ये सर्वाधिक एक हजार ४६८ मतदान हे नोटाला झाले आहे. यात प्रभाग सात 'ब'मध्ये सर्वाधिक ८८० मतदारांनी नोटाला मतदान केले आहे. त्यापाठोपाठ प्रभाग ११ मध्ये एक हजार ६३ व प्रभाग चारमध्ये एक हजार तीन मतदारांनी नोटाचे बटण दाबले.