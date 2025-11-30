Chhatrapati Sambhajinagar News : जिल्ह्यातील तब्बल १७ हजार अंगठाबहाद्दर बनले साक्षर; उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आरडीसी विधाते यांचे आवाहन

छत्रपती संभाजीनगर - जिल्ह्यासाठी यंदाच्या वर्षी २३ हजार ६८४ व्यक्तींच्या साक्षरतेचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. आतापर्यंत १७ हजार ६४१ लोक ७० टक्के साक्षर झाले आहेत. उर्वरित उद्दिष्ट मार्च २०२६ अखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांनी दिले..आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. बैठकीला जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी बाबासाहेब आरवत, सांख्यिकी अधिकारी ए. सय्यद, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी माया पगारे, योजनाचे शिक्षण अधिकारी अरुण शिंदे, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक आणि माध्यमिकचे प्रतिनिधी व इतर समिती सदस्य उपस्थित होते..नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत असाक्षर व्यक्तीचे उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी सर्वेक्षण आणि स्वयंसेवकाचे टॅगिंग करून घेण्यात आलेले आहे. याचा आठवड्यातून आढावा होत असून यांची ऑनलाइन नोंदणी व लगेच त्यांचे वर्ग सुरू करण्यात येतात.पायाभूत साक्षरता, अभ्यासक्रमाचे वार्षिक नियोजन करून स्वयंसेवकांना दिला जातो व त्याचा आढावा घेतला जातो तसेच सराव चाचण्या सोडवून परीक्षेची तयारी करून घेतली जाते. यामध्ये पंधरा वर्षावरील असाक्षर व्यक्तीसाठी साक्षरता वर्ग झालेले आहेत. इयत्ता पहिली ते दुसरीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमावर आधारित तयारी यामध्ये असते, अशी माहिती सदस्य सचिव अरुण शिंदे यांनी दिली..नवसाक्षरता परीक्षेत १५ हजारांवर उत्तीर्णस्वयंसेवकांनी असाक्षर व्यक्तींची अभ्यासक्रमाची तयारी करून घेतल्यानंतर डिजिटल साक्षरता, आर्थिक साक्षरता, आरोग्याची काळजी, कायदेविषयक साक्षरता, बालसंगोपन, कुटुंब कल्याण आणि आपत्ती व्यवस्थापन याबाबतची माहिती स्वयंसेवक साक्षरता वर्गात देत असतात. २१ सप्टेंबर २०२५ नव साक्षरता कार्यक्रमाअंतर्गत दिलेल्या परीक्षेच्या अहवालामध्ये १५ हजार ३४२ नव साक्षरता या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झाले आहेत, असे शिक्षणाधिकारी अरुण शिंदे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.