Jaitapur Exam Scam: जैतापूर येथील परीक्षा गैरप्रकारात सहभागी १८ जण निलंबित; दक्षता समितीची कारवाई, पारदर्शकतेला तडा देणाऱ्यांना दणका!

छत्रपती संभाजीनगर: जैतापूर (ता. कन्नड) येथील राष्ट्रीय विद्यालयात बारावीच्या बोर्ड परीक्षेत इंग्रजीच्या पेपरला सामूहिक कॉपी प्रकार उघड झाला होता. याप्रकरणी दक्षता समितीने १८ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. दक्षता समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे सीईओ अंकित आणि विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष अनिल साबळे यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. जैतापूर येथील राष्ट्रीय विद्यालयात इंग्रजीच्या पहिल्याच पेपरला सामूहिक कॉपी प्रकार उघड झाला होता. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी दिले होते. गैरप्रकरात सहभागी शिक्षकांवर संबंधित संस्थेने कारवाई न केल्यास संस्थेचे अध्यक्ष व सचिवांवरही गुन्हा नोंद करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला होता. यांचा आहे समावेशसीसीटीव्ही फुटेज आणि अधिकृत अहवालाआधारे संबंधित केंद्रावरील कर्तव्यावर असलेल्या शिक्षक आणि सेवकांनी परीक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले. चौकशीअंती सेवा नियमांनुसार भगवान निर्मळ, सचिन सातदिवे, नरेश सोनवणे, छाया मुंगे, बळिराम राठोड, आर.के. डेरे, संतोष लिहिणार, अनंता गाढेकर, करणसिंग चंदवाडे, दीपक सोनवणे, बाळकृष्ण साळवे, संजय कडवे, संतोष भिंगारे, संजय दाभाडे, पी.सी. आव्हाळे, ऋषीकेश पाटील, राधा पेरे आणि एस.टी. घुगे (सेवक) यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले.