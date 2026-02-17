छत्रपती संभाजीनगर

Jaitapur Exam Scam: जैतापूर येथील परीक्षा गैरप्रकारात सहभागी १८ जण निलंबित; दक्षता समितीची कारवाई, पारदर्शकतेला तडा देणाऱ्यांना दणका!

Authorities take action in Jaitapur exam malpractice case; 18 individuals suspended.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: जैतापूर (ता. कन्नड) येथील राष्ट्रीय विद्यालयात बारावीच्या बोर्ड परीक्षेत इंग्रजीच्या पेपरला सामूहिक कॉपी प्रकार उघड झाला होता. याप्रकरणी दक्षता समितीने १८ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले.

12 exam
district
online scam
Chhatrapati Sambhajinagar

