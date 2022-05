औरंगाबाद : एकतर्फी प्रेमातून (one side love) १९ वर्षीय तरुणीची चाकूने भोसकून हत्या (murder) केल्याची धक्कादायक घटना औरंगाबादमध्ये घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच आरोपीची ओळख पटली असून, अटक करण्यासाठी पथक पाठवण्यात आले आहे. (19 year-old girl murdered in Aurangabad out of one sided love)

प्राप्त माहितीनुसार, औरंगाबादेतील देवगिरी महाविद्यालयात ही विद्यार्थिनी बीए प्रथम वर्षाला शिकत होती. कॉलेजच्या परिसरात आलेल्या एका युवकाने तिला दोनशे फूट ओढत नेत चाकूने भोसकून हत्या (murder) केली. यापूर्वी युवक व विद्यार्थिनीमध्ये शाब्दिक वाद झाल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये पाहायला मिळत आहे. औरंगाबाद शहरात एकाच दिवशी दोन खून झाल्याने खळबळ माजली आहे.

विद्यार्थिनीचा खून एकतर्फी प्रेमातून (one side love) झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. आरोपीची ओळख पटली असून, पोलिसांचे पथक अटक करण्यासाठी रवाना झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. एकाच दिवशी औरंगाबादेत दोन खून (murder) झाले आहेत. यात एक खून एकतर्फी प्रेमातून झाल्याची माहिती आहे.