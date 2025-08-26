छत्रपती संभाजीनगर

Grishneshwar Temple Renovation : श्री घृष्णेश्वर मंदिरासाठी होणार २३६ कोटींचा खर्च; अंतर्गत भागाच्या सुशोभीकरणासाठी ८० कोटींची मागणी

Temple Development : वेरूळ येथील घृष्णेश्वर मंदिर परिसर विकासासाठी २३६ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २०२६ पर्यंत सुशोभीकरण व इतर कामे पूर्ण होणार आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर : वेरूळ येथील श्री घृष्णेश्वर मंदिर परिसर विकासासाठी १५६  कोटी ६३ लाख रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यात मंदिर परिसराच्या आतील भागाचे सुशोभीकरण व सुधारणेसाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने आणखी ८० कोटींच्या प्रस्तावासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांची मंजुरी घेण्यात आली असून प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.

