Chhatrapati Sambhajinagar politics: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अध्यक्षपदासाठी अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला; जिल्हा परिषदेत भाजप-शिवसेना एकत्र!

छत्रपती संभाजीनगर: जिल्हा परिषद निवडणुकीत काही जागांचा अपवाद वगळता भाजप आणि शिवसेनेने स्वबळावर लढत दिली. यात दोन्ही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. भाजपला २३, तर शिवसेनेला २२ जागांवर कौल मिळाला..दरम्यान, सत्तास्थापनेसाठी ३३ जागा आवश्यक आहेत. त्यामुळे आता राज्यात आणि महापालिकेत सत्तेत असलेले हे दोन्ही पक्ष जिल्हा परिषदेमध्ये एकत्र येणार असून, अध्यक्षपदासाठी अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला ठरला आहे. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ४ सदस्यांची साथ मिळणार आहे..जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला. युतीत भाजपकडे सर्वाधिक २३ जागा असल्यामुळे पहिल्या अडीच वर्षांसाठी अध्यक्षपद भाजपकडे राहणार आहे. त्यानंतर पुढील अडीच वर्षे शिवसेनेचा अध्यक्ष असेल. यात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही स्थान दिले जाणार आहे. त्यामुळे सभापतिपदे तीन पक्षांकडे असतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..इच्छुकांची फिल्डिंगअध्यक्षपद हे खुल्या प्रवर्गासाठी आहे. त्यामुळे भाजपमधून अनेक सदस्य इच्छुक आहेत. त्यांनी वरिष्ठांकडे फिल्डिंग लावली आहे.