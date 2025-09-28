छत्रपती संभाजीनगर

PG Medical Officers: पीजी करणारे वैद्यकीय अधिकारी वेतनाविना; राज्यातील २६५ जणांबाबत चित्र, सहा महिन्यांपासून आर्थिक अडचणींचा सामना

Junior Residents: नीट पीजी (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करत आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरलेले व सध्या राज्यातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांत ज्युनिअर रेसिडन्स म्हणून वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवा करणारे २६५ वैद्यकीय अधिकारी सहा महिन्यांपासून वेतनाविना आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
