PG Medical Officers: पीजी करणारे वैद्यकीय अधिकारी वेतनाविना; राज्यातील २६५ जणांबाबत चित्र, सहा महिन्यांपासून आर्थिक अडचणींचा सामना

बीड : नीट पीजी (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करत आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरलेले व सध्या राज्यातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांत ज्युनिअर रेसिडन्स म्हणून वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवा करणारे २६५ वैद्यकीय अधिकारी सहा महिन्यांपासून वेतनाविना आहेत. .मार्च महिन्यात त्यांच्या प्रतिनियुक्तीचे आदेश निर्गमित झाले असले तरी अद्यापही या अधिकाऱ्यांच्या वेतनाची प्रक्रिया शासन दरबारी संथच आहे..मेडिसिन, पेडियाट्रिक, सर्जरी, गायनॅक, स्किन अॅण्ड व्हीडी, अॅनेस्थेशिया, पीएसएम, फॉरेन्सिक मेडिसिन, सायकेट्री, पॅथॉलॉजी, ऑप्थॅलमालॉजी, फिजिऑलॉजी, रेडिओलॉजी, रेडिओथेरपी, ऑर्थोपेडिक्स, मायक्रोबायोलॉजी, इम्युओलॉजी, हिमॅटोलॉजी अॅण्ड ट्रान्स मेडिसिन, बायोकेमेस्ट्री, ई-एन-टी, चेस्ट अॅण्ड टीबी, न्युक्लिअर मेडिसिन या वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस नंतरचे स्पेशलायझेशन) शिक्षणासाठी आरोग्य विभागात सेवेत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही नीट पीजी परीक्षा देता येते..मागच्या वर्षी झालेल्या या परीक्षेत राज्यातून २६५ वैद्यकीय अधिकारी पात्र ठरले आणि वरील विविध पदव्युत्तर पदवी विषयांच्या अभ्यासक्रमासाठी त्यांची निवड झाली. राज्यभरातील विविध शासकीय, महानगरपालिका तसेच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत त्यांचे शिक्षण सुरू आहे. .जानेवारीपर्यंत चाललेल्या प्रवेश प्रक्रियेनंतर मार्च महिन्यात आरोग्य विभागाने या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी शिक्षणासाठी प्रतिनियुक्तीही केली. परंतु, आता सप्टेंबर महिना संपत आला तरी अद्याप या अधिकाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. वेतन न मिळाल्याने शिक्षणाबरोबरच घरगुती जबाबदाऱ्यांचा मोठा ताण या अधिकाऱ्यांवर आला आहे..या अधिकाऱ्यांच्या वेतनाची प्रक्रिया शासन स्तरावरून होते. याबाबतची सर्व माहिती व कागदपत्रे शासनाला पाठविली आहेत.- डॉ. रेखा गायकवाड,उपसंचालक, आरोग्य सेवा.