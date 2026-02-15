Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले..

छत्रपती संभाजीनगर : नागपूरहून मुंबईकडे जाणारी संजय ट्रॅव्हल्सची खासगी बस समृद्धी महामार्गावर हर्सूल टोल नाक्याजवळ शनिवारी (ता. १४) पहाटे दोनच्या सुमारास अचानक बंद पडली. त्यामुळे बसमधील ४० प्रवाशांचे मोठे हाल झाले. रात्रभर थंडीत कुडकुडत आणि भीतीच्या छायेत प्रवाशांना रस्त्यावरच थांबावे लागले. महिला प्रवाशांची विशेष कुचंबना झाली असून, प्रवाशांना पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था उपलब्ध नव्हती.\\.Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.नागपूरहून मुंबईकडे जाणारी संजय ट्रॅव्हल्सची खासगी बस (एमएच ४० सीटी ४१७७) ही समृद्धी महामार्गावरील सावंगी टोलनाक्याच्या पुढे बंदी पडली. चालकाने बस रस्त्याच्या कडेला आणून उभी करून मालकाला माहिती दिली. मात्र, मालकाने दुसरी बस सध्याच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. जेव्हा उपलब्ध होईल तेव्हा बस येईल, असे सांगून मालकाने फोन बंद केला, असे प्रवाशांनी सांगितले. आता येईल, थोड्या वेळाने येईल, असे करत पहाट झाली तरीही बस आलीच नाही. त्यामुळे प्रवाशी त्रस्त झाले होते..आरटीओ प्रशासनाची तत्पर मदतट्रॅव्हल्स बस बंद पडल्याची माहिती मिळताच प्रादेशिक परिवहन विभागाने तातडीने दखल घेत भरारी पथक घटनास्थळी पाठवले. मोटार वाहन निरीक्षक नम्रता शिंदे यांनी प्रवाशांच्या अडचणी समजून घेत अल्पोपाहाराची व्यवस्था केली. प्रवाशांना अशा प्रकारे वेठीस धरता येणार नाही, ट्रॅव्हल्स व्यवस्थापनावर कारवाई करण्यात येईल, अशी कडक भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतल्यावार दुसरी बस पाठविण्यात आली..परिवहनची तत्परतासकाळी घटनेची माहिती मिळताच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काठोळे यांनी तातडीने भरारी पथक पाठवले. मोटार वाहन निरीक्षक नम्रता शिंदे यांनी घटनास्थळी धाव घेत प्रवाशांसाठी तातडीने पाण्याच्या बाटल्या तसेच चहा व फराळाची व्यवस्था केली. तसेच ट्रॅव्हल्स चालकाला पर्यायी बस तत्काळ उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देत, कारवाईचा इशारा दिला. त्यानंतर मात्र घाबरलेल्या मालाकने दुपारी साडेबाराला बस पाठवली. जवळपास दहा तास अडकल्याने प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला..नियम काय सांगतो?केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ मधील नियम ६२ नुसार, सर्व व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम १४६ नुसार, रस्त्यावर धावणाऱ्या सर्व वाहनांचा तृतीय पक्ष विमा असणे अनिवार्य आहे. पण, किती बस असे प्रमाणपत्र घेतात, त्यांची तापासणी होते का, यावर यंत्रणेने लक्ष ठेवून कारवाई करण्याची गरज आहे..पहाटे म्हणजे रात्री दोनपासून आम्ही रस्त्यावर अडकलो होतो. थंडी आणि अंधारात महिला व ज्येष्ठ प्रवाशांना खूप त्रास झाला. महिलांना वॉशरूमची सोय नसल्याने कुचंबणा झाली. प्रशासनाने मदत केल्यानंतरच दिलासा मिळाला.- दिनेश टोकळे, प्रवासी.सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी आम्ही तातडीने घटनास्थळी पोहोचलो. सर्व प्रवाशांसाठी चहा-फराळाची व्यवस्था केली. ट्रॅव्हल्स व्यवस्थापनाला पर्यायी बस त्वरित उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ॉ- नम्रता शिंदे, मोटार वाहन निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.