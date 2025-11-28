Gas Connection : गॅस कनेक्शन ६५ हजार घरांत; पुरवठा लवकरच

छत्रपती संभाजीनगर - शहरवासीयांना थेट गॅस लाइनच्या पाइपमधून सीएनजी मिळणार आहे. पण पाच वर्षांपासून हे काम अद्यापही सुरूच आहे. शहरातील एकाही घरात पाइपलाइनने अद्याप गॅस पोचलेला नाही. जोडणी मात्र ६५ हजार घरांमध्ये झालेली आहे. अजूनही २ लाख ७० हजार घरांमध्ये जोडणीचे काम बाकी आहे..शहरवासीयांना पुणे-मुंबई आणि नाशिकच्या धर्तीवर पाइपलाइनने गॅस पुरवठा करण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी आताचे अहिल्यानगर येथून पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू केले होते. हे काम पूर्ण होण्यासाठी मोठा कालावधी लागला. तेथून शेंद्रापर्यंत सुमारे २५० किमीपर्यंतची पाइपलाइन टाकण्यात आली आहे..दरम्यान, या कामाला तीन ते चार वर्षे उलटली आहेत. त्यामुळे या जोडण्या किंवा पाइप खराब झाले असतील, अशी शंका आहे. दुसरीकडे मात्र, या पाइपला काहीच बाधा होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.ज्यांच्या जोडण्या झाल्या, त्या नागरिकांना पहिल्या टप्प्यात प्रत्यक्ष गॅस पुरवठा केला जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात शहरातील अन्य घरांमध्ये कनेक्शन देण्यात येईल. त्यासाठी तब्बल १० ठेकेदारांना काम देण्यात आले आहे. सध्या काही झोनमध्ये जोडणी सुरू झाल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..शेंद्रा येथून गॅसमध्ये रूपांतरित होऊन पुरवठाश्रीगोंदा येथून येणारा गॅस हा लिक्विड फॉर्ममध्ये येत असतो. त्याचे प्रेशर कमी करण्यासह त्यावर प्रक्रिया करून गॅस फॉर्ममध्ये तयार करून त्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेंद्रा येथे बीपीसीएल कंपनीने मोठा प्लांट सुरू केला आहे.या प्रकल्पाची क्षमताही मोठी आहे. तेथून सध्या लाडगाव येथे घरोघरी गॅसपुरवठा केला जातो. तिथे कुठलीही अडचण आजपर्यंत तरी जाणवलेली नाही. कुंभेफळलाही लाइन टाकलेली आहे. तथापि, तिथे घरापर्यंत गॅस आलेला नाही. संपूर्ण शहरात गॅस लाइन अंथरण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शेंद्रा येथील प्लांटचा मोठा फायदा होणार आहे..शहरातील ज्या घरांमध्ये कनेक्शन दिले त्यांना पहिल्याच टप्प्यात गॅस वितरण केले जाणार आहे. त्यानंतर शहरातील सर्वच भागांत नवीन कनेक्शन देण्याचे काम सुरू करणार आहे. त्यासाठी मुबलक प्रमाणात ठेकेदार नियुक्त केले असून त्यांच्याकडून युद्धपातळीवर काम करण्यात येईल. डिसेंबरअखेरपर्यंत घरांत गॅस पोचेल.- सचिन भालेराव, सहायक प्रबंधक, बीपीसीएल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.