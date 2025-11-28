छत्रपती संभाजीनगर

Gas Connection : गॅस कनेक्शन ६५ हजार घरांत; पुरवठा लवकरच

छत्रपती संभाजीनगर शहरवासीयांना पुणे-मुंबई आणि नाशिकच्या धर्तीवर पाइपलाइनने गॅस पुरवठा करण्याचे नियोजन.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - शहरवासीयांना थेट गॅस लाइनच्या पाइपमधून सीएनजी मिळणार आहे. पण पाच वर्षांपासून हे काम अद्यापही सुरूच आहे. शहरातील एकाही घरात पाइपलाइनने अद्याप गॅस पोचलेला नाही. जोडणी मात्र ६५ हजार घरांमध्ये झालेली आहे. अजूनही २ लाख ७० हजार घरांमध्ये जोडणीचे काम बाकी आहे.

