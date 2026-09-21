वृद्धाश्रमात ८० वर्षीय वडिलांचा मृत्यू, मुलगा म्हणाला, अंत्यसंस्काराला वेळ नाही; छत्रपती संभाजीनगरमधील धक्कादायक घटना

Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये माणुसकीला हादरवून टाकणारी घटना समोर आली आहे. ज्या वडिलांनी मुलांना लहानाचं मोठं केलं त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात मात्र कुटुंबानेच त्यांच्याकडे पाठ फिरवल्याची वेदनादायी घटना घडली. ८० वर्षीय वृद्ध व्यक्ती कुटुंबीय असूनही निराधार अवस्थेत दैवत वृद्धाश्रमात राहत होते. अखेर याच वृद्धाश्रमात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.धक्कादायक बाब म्हणजे जिवंतपणी सांभाळायला नकार देणाऱ्या कुटुंबाने मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कार करायला वेळ नसल्याचं कारण दिलं होतं. .दैवत वृद्धाश्रमाच्या संचालिका उमा तुपे यांनी या घटनेची माहिती दिली. काही दिवसांपूर्वी एका हॉटेलजवळ एक वृद्ध व्यक्ती तीन-चार दिवसांपासून असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर १०८ क्रमांकावर फोन करून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. घाटी रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर त्यांना वृद्धाश्रमात आणण्यात आलं. सुरुवातीला ते आपला पत्ता सांगू शकत नव्हते. मात्र प्रकृती सुधारल्यानंतर त्यांनी आपलं नाव आणि गाव सांगितलं..Nagpur Vacant Plots : मोकळ्या भूखंडांचा ताप; मनपाच्या तिजोरीवर ताण; १८ हजारांहून अधिक प्लॉट्सची स्वच्छता; मनपाने केला खर्च, करातून करणार वसुली.उमा तुपे यांनी वृद्धाने दिलेल्या माहितीवरून कुटुंबीयांचा शोध घेतला. नातेवाईकांपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांची पत्नीही वृद्ध आणि आजारी असल्याचं समजलं. त्यांना मुलगा, सुना आणि नातवंडंही आहेत. मात्र तरीही वृद्धाचा सांभाळ करण्यास कुटुंबीयांनी नकार दिला. कुटुंबाने पुन्हा त्यांना वृद्धाश्रमातच आणून सोडलं..कुटुंबीयांनी आपल्याला स्वीकारण्यास नकार दिल्याने ८० वर्षीय वृद्ध मनाने खचले. ‘मला कुणी घेऊन जात नाही’, असं ते वारंवार म्हणायचे. शेवटच्या दहा दिवसांत त्यांनी जेवणही कमी केलं. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती कुटुंबीयांना देण्यात आली होती. कधीही प्राणज्योत मालवू शकते असं सांगूनही कुटुंबातील कोणी त्यांना भेटण्यासाठी आलं नाही..वृद्धाचा मृत्यू झाल्यानंतर निधनाची माहिती देण्यासाठी कुटुंबीयांना फोन करण्यात आला. मात्र फोन उचलला गेला नाही. इतर नातेवाईकांच्या माध्यमातून निरोप देण्यात आल्यानंतर ‘कळवतो’ असं उत्तर मिळालं. मात्र, वृद्धाश्रमाच्या संचालिकेने नातेवाईकांना स्पष्टपणे सांगितलं की कुटुंबीय असताना वृद्धाश्रम प्रशासन अंत्यसंस्कार करू शकत नाही. अखेर पोलिसांत तक्रार करण्याचा इशारा दिल्यानंतर कुटुंबीयांनी वृद्धाचा मृतदेह घरी नेण्याची तयारी दर्शवली आणि अंत्यसंस्कार केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.