छत्रपती संभाजीनगर

Manish Brahmbhatt on Dipke: दीपके राजकीय ‘डीलर’, केजरीवाल सूत्रधार; मनीष ब्रह्मभट्ट यांचा आरोप, पोलिसांनी सोडवले दोघा आंदोलकांचे उपोषण

Manish Brahmbhatt Raises Allegations Against Abhijit Deepke: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अभिजित दीपके यांच्या विरोधात मनीष ब्रह्मभट्ट आणि राहुल पंड्या यांनी आंदोलन केले.
Manish Brahmbhatt on Dipke

Manish Brahmbhatt on Dipke

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: संविधान हातात घेऊन समतेची भाषा करणारे अभिजित दीपके एक पाॅलिटिकल डीलर आहेत. तो विद्यार्थ्यांचे हित पाहत नसून आपचे अरविंद केजरीवाल त्याला ऑपरेट करत आहे. त्यांच्या टीममध्ये १२ पैकी ८ लोक आपशी संबंधित असून नातेवाईक, मित्र, मैत्रिणींनाच स्थान देण्यात आले. प्रत्यक्ष आंदोलनातील सहभागींना यात स्थान दिले नाही.

Loading content, please wait...
Marathwada
Protest
Chhatrapati Sambhajinagar
Abhijeet Dipke
Marathi News Esakal
www.esakal.com