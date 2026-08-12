Manish Brahmbhatt on Dipke: दीपके राजकीय ‘डीलर’, केजरीवाल सूत्रधार; मनीष ब्रह्मभट्ट यांचा आरोप, पोलिसांनी सोडवले दोघा आंदोलकांचे उपोषण

छत्रपती संभाजीनगर: संविधान हातात घेऊन समतेची भाषा करणारे अभिजित दीपके एक पाॅलिटिकल डीलर आहेत. तो विद्यार्थ्यांचे हित पाहत नसून आपचे अरविंद केजरीवाल त्याला ऑपरेट करत आहे. त्यांच्या टीममध्ये १२ पैकी ८ लोक आपशी संबंधित असून नातेवाईक, मित्र, मैत्रिणींनाच स्थान देण्यात आले. प्रत्यक्ष आंदोलनातील सहभागींना यात स्थान दिले नाही. .हे आंदोलन एका व्यक्तीच्या चेहऱ्याभोवती केंद्रित होत असल्याचा आरोप अभिजित दीपके यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या मनीष ब्रह्मभट्ट यांनी केला. गुजरातमधील मनीष ब्रह्मभट्ट आणि राहुल पंड्या यांनी अभिजित दीपके यांच्या घरासमोर आंदोलन केले. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले..घाटकोपर दुर्घटनेत ५ जणांचा मृत्यू, महापौर रितू तावडेंनी झटकले हात; म्हणे, लोक ऐकत नाहीत.छत्रपती संभाजीनगर : मनीष ब्रह्मभट्ट आणि राहुल पंड्या यांना नारळपाणी देताना सहायक पोलिस आयुक्त सागर देशमुख. प्रकृती खालावल्याने सोमवारी त्यांना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मंगळवारी सकाळी सहायक पोलिस आयुक्त सागर देशमुख आणि निरीक्षक प्रवीणा यादव यांनी नारळपाणी देऊन त्यांचे उपोषण सोडवले. त्यानंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या लेक्चर हॉलमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन ते दुपारी रेल्वेने गुजरातला रवाना झाले. यावेळी त्यांनी अभिजित दीपके यांच्यावर गंभीर आरोप केले..मनीष ब्रह्मभट्ट म्हणाले, आंदोलनाला विविध पक्षांनी पाठिंबा देत सहभाग नोंदवला. मग टीम तयार करताना त्या सर्वांचा विचार का झाला नाही? मुस्लिम युवक, शीख, महिलांसह इतर राज्यांतील आणि प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी यांना प्रतिनिधित्व का नाही, असा प्रश्न दिल्लीत होणाऱ्या आगामी स्वयंसेवक बैठकीत आंदोलनकर्त्यांनी सहभागी दीपके यांना विचारावा. इंग्रज बरे म्हणणाऱ्या दीपकेंपेक्षा येथील पोलिसांनी संवेदनशीलता दाखवली. पण, आंदोलनातील साथीदाराची शुगर खालावली तर त्यांना येऊन भेटण्याची संवेदनशीलता दीपकेंनी दाखवली नाही..Chakan Traffic Crisis : चाकण सोडणार, महाराष्ट्र नाही; त्रस्त उद्योगपतींनी मांडल्या व्यथा, म्हणाले- गुजरातमध्ये जाणार होतो पण....आंदोलक म्हणाले...आंदोलनाचा चेहरा नव्हे, मुद्दा मोठा व्हावाटीममध्ये विविध घटकांचा समावेश का नाही?स्वयंसेवकांची बैठक आधी का नाही?लोकशाहीचा दावा असेल तर संवाद करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.