Abhijit Dipke Protest: दीपकेंविरोधात उपोषण करणाऱ्या दोघांचीही प्रकृती खालावली, रुग्णालयात दाखल करताच...

छत्रपती संभाजीनगर: क्रॉकोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात दोन तरुणांनी विभागीय आयुक्तालय परिसरात अन्नपाणी त्याग उपोषण सुरू केले होते. उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी दोन्ही तरुणांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना पोलिसांनी सोमवारी (ता. दहा) शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात (घाटी) दाखल केले. हे दोन्ही तरुण अहमदाबादचे असून मनीष ब्रह्मभट आणि राहुल पंड्या अशी त्यांची नावे आहेत..दोन्ही तरुण हे 'सीजेपी'चे सदस्य असून त्यांनी दीपकेंच्या नेतृत्वावर आणि कोअर टीमच्या निवडीवर गंभीर आरोप केले आहेत. 'हे देशाचं आंदोलन आहे, एखाद्या व्यक्तीचं नाही', असा दावा करत त्यांनी दीपकेंवर मनमानी पद्धतीने टीम तयार केल्याचा आरोप केला होता. दीपकेंनी तयार केलेल्या टीममध्ये प्रत्येक राज्यातील पाच-पाच सदस्य घ्यावेत, अशी मागणी या तरुणांनी केली होती. परंतु, दीपकेंनी काहीच निर्णय न घेतल्याने अखेर या तरुणांनी सहा ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणाला सुरवात केली होती..१० मिनिटात वस्तू हातात पोहोचवणाऱ्या Blinkitला FDAचा दणका, छापा टाकताच गोदामातलं दृश्य पाहून अधिकारी चक्रावले.सुरवातीला दोन्ही तरुण दीपकेंच्या घराजवळच बसले होते, परंतु पोलिसांनी इथे बसता येणार नाही, असे म्हणत विभागीय आयुक्तालय परिसरात उपोषण करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार हे तरुण आयुक्तालय परिसरात उपोषणास बसले होते..सोमवारी (ता. दहा) सकाळी ८:३० वाजता त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करत तपासणी केली. तपासणीनंतर वैद्यकीय पथकाने पोलिसांना दोघा तरुणांची तब्येत खालावली असून उपचाराची गरज असल्याचे सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी रुग्णवाहिकेने बळजबरीने दोन्ही तरुणांना घाटीत दाखल केले..IPL 2027 TRADE: हार्दिक पांड्याला ट्रेड करताय का? CSK, KKR सोडून आणखी ३ फ्रँचायझी उतरल्या शर्यतीत; Mumbai Indians म्हणते....उपोषण थांबणार नाहीदोन्ही तरुणांना पोलिसांनी घाटी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर उपोषण संपले, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता, परंतु, त्यांच्या जागी इतर तीन तरुणांनी साखळी पद्धतीने उपोषण सुरू केल्याची माहिती 'सकाळ'शी बोलताना दिली. उपोषण करणाऱ्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि अहमदाबाद येथील प्रत्येकी एक असे तीन तरुण आहेत. शहरातील अयान खान, जालन्यातील फारुख खान आणि अहमदाबादेतील सुनील देसाई यांचा यात समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.