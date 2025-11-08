छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinager Accident: खराब रस्त्यामुळे महिलेचा मृत्यू; सातारा परिसरात दुचाकी अपघात, संतप्त नागरिकांनी रस्ता रोखला

छत्रपती संभाजीनगर : खराब रस्ता, त्यावर पडलेल्या खडीमुळे दुचाकी घसरून महिला पडली. डोक्यावरून ट्रकचे चाक गेल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना धुळे-सोलापूर महामार्गावरील खाजापीर टेकडी-देवळाई परिसरात शुक्रवारी (ता. सात) सायंकाळी घडली.

