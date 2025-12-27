Aditya Thackeray : मुख्यमंत्र्यांना विचारा, कुठेय पाणी? आदित्य ठाकरे यांची युतीवर टीका

छत्रपती संभाजीनगर - शहरात सुरू असलेली विकासकामे बंद करण्याचे पाप राज्यातील भाजप-मिंधेंच्या लुटारू सरकारने केले. तुम्हाला तुमच्या हक्काचे पाणी तरी मिळाले का? मिळाले नसेल तर हाच प्रश्न मुख्यमंत्री जेव्हा तुम्हाला मते मागण्यासाठी येतील तेव्हा विचारा, असे आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केले..महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ शुक्रवारी (ता. २६) आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते फोडण्यात आला. त्या निमित्त क्रांती चौक ते गुलमंडीपर्यंत मशाल फेरी काढण्यात आली. फेरीच्या समारोपप्रसंगी ठाकरे बोलत होते. या शहरातील रस्ते सुधारले का, पाण्याची परिस्थिती चांगली आहे का, तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत का, असे सवाल ठाकरे यांनी यावेळी केले..याच ठिकाणी आपण ‘लबाडांनो, पाणी द्या’ आंदोलन केले होते. पण, अद्याप शहराला पाणी मिळालेले नाही. आता भाजपवाले, मिंधे येतील आणि भलते सलते बोलतील, फडणवीस येतील आणि तुम्हाला मेट्रो देतो, अमुक देतो, तमुक देतो, असे आश्वासन देतील. पण, त्यांना विचारा की, फडणवीस साहेब, आम्हाला पाणी का मिळाले नाही? याचे उत्तर द्या..शहरात रस्ते, फूटपाथ, सायकल ट्रॅक अशा सुविधा देण्याची कामे महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सुरू होती. जागतिक दर्जाच्या सुविधा असलेली ऑरिक सिटी तयार करण्यात आली, पण ही कामे बंद करण्याचे पाप निवडणूक आयोगाच्या आशीर्वादाने सत्तेत बसलेल्या राज्य सरकारने केले आहे.हे लुटारूंचे, बिल्डरांचे, कंत्राटदारांचे, वसुलीबाजांचे, हप्तेखोरांचे सरकार आहे पण जनतेचे नाही, अशी टीका ठाकरे यांनी केली. यावेळी शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे, उपनेते सुभाष पाटील यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती..पालघरच्या आरोपीला प्रवेश कसा?पालघरमध्ये साधूंच्या हत्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपीला भाजपत का घेतले? याचे पहिले उत्तर द्या, मग आम्हाला जातीचे-धर्माचे सांगा, असा टोला लगावत ठाकरे यांनी माजी महापौर रशीद मामू यांच्या प्रवेशाचे समर्थन केले. महापालिका निवडणुकीत बदल घडवून आणा, असे आवाहनही त्यांनी केले..बॅगांमधील पैसे येतात कुठून?पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले, त्यांचे व्हिडिओ येतात. बॅगांमध्ये पैसे असतात. हे पैसे तुमच्या हाती येतात का? हे पैसे यांचे स्वतःचे तरी आहेत का? पैसे येतात कुठून? ते तुमच्याकडे आले तर त्यांना विचारा, साहेब, तुमच्या बॅगेतील पैसे कुणाचे होते? कुठून आले कुठे गेले, याचे उत्तर द्या, मगच मते मागा.खासदाराची आठ दुकाने!तुमच्या खासदाराचा व्यवसाय काय आहे? त्यांची कोणती दुकाने आहेत? मागच्यावेळी १२ दुकाने होती, यावेळी त्यात आठ वाढली कशी, अशा प्रश्न ठाकरे यांनी केला. या दुकानांवर तुम्हाला नोकरी मिळाली का, असा प्रश्नही ठाकरे यांनी केला..कुठेय पाणी? महापालिका निवडणुकीतही ‘सकाळ’चा प्रश्न कुठेय पाणी?शहराच्या पाणी प्रश्नावर ‘सकाळ’ने ‘कुठेय पाणी’? ही वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. यातून सर्वपक्षीय नेते, तत्कालीन आयुक्त, अधिकाऱ्यांना घाम फोडला होता. २० वर्षांपूर्वी साडेतीनशे कोटी रुपयांची मूळ पाणी योजना आता २,७४० कोटी रुपयांवर कशी गेली? यामध्ये राजकारण करून पाणी कोणी पळविले? यासह नव्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेळेत पूर्ण कसे होईल?.याविषयी ‘सकाळ’ने ठोस भूमिका घेतली. याची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेत मुंबईत जम्बो बैठक घेऊन नव्या योजनेसाठी सुरवातीला ऑक्टोबरची व त्यानंतर डिसेंबर २०२५ ची डेडलाइन पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी दिली होती, पण, दोन्ही डेडलाइन हुकल्या. ‘सकाळ’ने केलेला ‘कुठेय पाणी?’ हा प्रश्न आता या निवडणुकीतही कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. याचा प्रत्यय ठाकरेंच्या सभेतून आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.