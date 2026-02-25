farmer News: कन्नड तालुक्यातील दोन शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन; आर्थिक विवंचना व कर्जबाजारीपणाला कंटाळले अन् उचललं टाेकाेच पाऊल!

पिशोर (ता. कन्नड): येथे दोन शेतकऱ्यांनी आर्थिक विवंचना व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याच्या घटना रविवारी (ता. २२) व सोमवारी (ता. २३) उघडकीस आल्या. भगवान मोकासे (वय ५२) व दीपक वाघ (वय ४२), असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे नाव आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.पहिल्या घटनेत येथील शफेपुर भागातील अल्पभूधारक शेतकरी भगवान मोकासे हे रविवारी सकाळी शेतातील गव्हाच्या पिकावर औषध फवारणी करून येतो, असे पत्नी व मुलांना सांगून शेतात गेले होते. त्यांनी विषारी औषध प्राशन केल्याचे दुपारी बारा वाजता आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तात्काळ पिशोर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना घाटी रुग्णालय येथे हलविण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असताना सायंकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली..नातेवाईकांच्या माहितीनुसार, बचत गटाचे कर्ज, खाजगी कर्ज यामुळे ते मानसिक तणावाखाली होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले व एक मुलगी असा परिवार आहे. सोमवारी सकाळी शफेपूर स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...दुसऱ्या घटनेत, शफियाबाद येथील अल्पभूधारक तरुण शेतकरी दीपक वाघ (वय ४२) हे शनिवारी (ता.२१) घरातून कोणालाही न सांगता निघून गेले होते. नातेवाईक व परिसरातील नागरिकांनी त्यांचा सगळीकडे शोध घेतला. रविवारी ते बेपत्ता असल्याची नोंद पिशोर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली होती. अखेर सोमवारी (ता. २३) सायंकाळी विहिरीत त्यांचा मृतदेह आढळून आला. नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नापिकी, खाजगी व नातेवाईकांकडून घेतलेल्या उसनवारीची परतफेड, तसेच मुलांच्या शिक्षण व भविष्यासंबंधीच्या आर्थिक चिंतेमुळे ते मानसिक तणावाखाली होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.