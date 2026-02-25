छत्रपती संभाजीनगर

farmer News: कन्नड तालुक्यातील दोन शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन; आर्थिक विवंचना व कर्जबाजारीपणाला कंटाळले अन् उचललं टाेकाेच पाऊल!

Two farmers endlife in Kannad taluka due to debt: कर्जबाजारीपणामुळे दोन शेतकऱ्यांची आत्महत्या; आर्थिक विवंचनेचा गंभीर परिणाम
Debt Burden and Crop Loss Push Two Kannad Farmers to Extreme Step

Debt Burden and Crop Loss Push Two Kannad Farmers to Extreme Step

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिशोर (ता. कन्नड): येथे दोन शेतकऱ्यांनी आर्थिक विवंचना व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याच्या घटना रविवारी (ता. २२) व सोमवारी (ता. २३) उघडकीस आल्या. भगवान मोकासे (वय ५२) व दीपक वाघ (वय ४२), असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
endlife
Kannad
district
loans
Financial Assistance
Farm
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.