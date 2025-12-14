Ajanta Verul Film Festival: अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जानेवारीत

छत्रपती संभाजीनगर : जगभरातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट मराठवाड्यातील रसिकांपर्यंत पोचवणारा अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव २८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे..नाथ ग्रुप, महात्मा गांधी मिशन (एमजीएम), यशवंतराव चव्हाण सेंटर आणि मराठवाडा आर्ट कल्चर व फिल्म फाउंडेशन आयोजित अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हा भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने होत आहे. .एनएफडीसी व महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र शासन यांची सहप्रस्तुती आहे. जागतिक दर्जाचे सर्वोत्कृष्ट चित्रपट छत्रपती संभाजीनगरच्या रसिकांपर्यंत पोचावेत, चित्रपट दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ, कलावंत व युवा पिढीतील सिनेमाची आवड असणाऱ्या कलाकारांना हक्काचे व्यासपीठ मिळून कला व तांत्रिक पातळीवर चित्रपटाचे रसग्रहण व्हावे, गुणवंत कलावंतांना चित्रपट दिग्दर्शक व चित्रपट विषयातील तज्ज्ञ, तंत्रज्ञांपर्यंत पोचता यावे, त्यांच्यासोबत संवाद साधता यावा, यासाठी या महोत्सवाचे आयोजन केले जाते..पद्मपाणी जीवनगौरव पुरस्कार तसेच सुवर्ण कैलास सर्वोत्तम चित्रपट पुरस्कार, भारतीय सिनेमा स्पर्धा, जागतिक सिनेमा विभाग, मास्टर क्लास, विशेष व्याख्यान, स्पेशल स्क्रिनिंग, परिसंवाद, पोस्टर प्रदर्शन असे विविध कार्यक्रम यावर्षीच्या महोत्सवात असणार आहेत. .Premium|IFFI Goa App Ticketing Rules : ‘इफ्फी’चा बदलता चेहरा; नियमांच्या जंजाळात अडकलेले सिनेमाप्रेमी.महोत्सवात सिनेरसिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष नंदकिशोर कागलीवाल, प्रमुख मार्गदर्शक अंकुशराव कदम, मानद अध्यक्ष आशुतोष गोवारीकर, सुनील सुकथनकर, चंद्रकांत कुलकर्णी, निमंत्रक नीलेश राऊत यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.