छत्रपती संभाजीनगर

Ajanta Verul Film Festival: अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जानेवारीत

Ajanta-Verul International Film Festival Dates and Venue: अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव २८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये. चित्रपट रसिकांसाठी जागतिक दर्जाचे चित्रपट, मास्टर क्लास, पुरस्कार व परिसंवाद.
Ajanta Verul Film Festival

Ajanta Verul Film Festival

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : जगभरातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट मराठवाड्यातील रसिकांपर्यंत पोचवणारा अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव २८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे.

Loading content, please wait...
festival
film festival
Ajanta Ellora International film festival
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com