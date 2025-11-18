छत्रपती संभाजीनगर

Ajintha Ghat Traffic: अजिंठा घाटात पुन्हा वाहतूक कोंडी; नादुरुस्त ट्रकमुळे दूरपर्यंत रांग, प्रवासी, पर्यटक त्रस्त

Traffic Jam at Ajintha Ghat Disrupts Tourists and Commuters: अजिंठा घाटात मालवाहू ट्रक नादुरुस्त झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी, पर्यटक व प्रवासी त्रस्त. घाट रस्ता अरुंद व खराब स्थितीत. घाटरस्ता रुंद करणे व दुरुस्ती करण्याची तातडीने आवश्यकता असल्याचे प्रशासन व स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
फर्दापूर, (जि. छत्रपती संभाजीनगर) (बातमीदार) : जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणीकेडे जाणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव मार्गावर मालवाहू ट्रक नादुरुस्त झाल्याने रविवारी (ता. १६) रात्रीपासून आज सायंकाळपर्यंत अजिंठा घाटात वाहतूक कोंडी झाली होती.

