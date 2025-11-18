Ajintha Ghat Traffic: अजिंठा घाटात पुन्हा वाहतूक कोंडी; नादुरुस्त ट्रकमुळे दूरपर्यंत रांग, प्रवासी, पर्यटक त्रस्त

फर्दापूर, (जि. छत्रपती संभाजीनगर) (बातमीदार) : जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणीकेडे जाणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव मार्गावर मालवाहू ट्रक नादुरुस्त झाल्याने रविवारी (ता. १६) रात्रीपासून आज सायंकाळपर्यंत अजिंठा घाटात वाहतूक कोंडी झाली होती..वाहनांची दूरपर्यंत रांग लागली होती. पोलिस सकाळपासून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत होते. या घाटात वाहतूक कोंडीने प्रवाशांसह पर्यटक त्रस्त होत आहेत..Chikhali Traffic : जीवघेण्या अपघातानंतरही चालकांचा बेशिस्तपणा, चिखलीमधील वाहतूक कोंडी; पोलिसांकडून ठोस कारवाईचा अभाव.घाटातील रस्ता अत्यंत अरुंद असून तीव्र वळणे आहेत. जागोजागी रस्ता खराब झाला आहे. त्यामुळे अवजड वाहने पंक्चर किंवा नादुस्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. संबंधित विभागाने घाटरस्ता रुंद करावा, सुरक्षित वाहतुकीसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे..जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक येतात. तेथे जाणाऱ्या घाटरस्त्याची बिकट अवस्था आहे. अवजड वाहनांच्या वर्दळीने वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. रस्ताची दुरुस्ती व तो रुंद करणे अत्यावश्यक आहे.- प्रमोद खोपडे, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .अजिंठा घाट केवळ पर्यटनासाठीच नव्हे तर उपचारांसह शासकीय कामांसाठी छत्रपती संभाजीनगरला जाणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. या घाटात वाहतूक कोंडी नित्यांची झाली असून सर्वांना अडचणींचा समाना करावा लागतो. घाटरस्त्याचे रुंदीकरण गरजेचे असून वन विभागाने परवानगी दिल्यास ते होऊ शकते.- विलास राजाराम वराडे, अजिंठा लेणी हस्तकला संघटनेचे उपाध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.