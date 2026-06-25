छत्रपती संभाजीनगर

Ambadas Danve Joins Mahayuti : उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का! अंबादास दानवे महायुतीसोबत गेले, महाविकास आघाडीला थेट विरोध

District Bank Election : छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंबादास दानवे यांनी महायुतीला पाठिंबा दिल्याने उद्धव ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
Ambadas Danve Joins Mahayuti uddhav thackeray setback

Ambadas Danve Joins Mahayuti uddhav thackeray setback

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Chhatrapati Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. महाविकास आघाडीचे स्वतंत्र पॅनल असतानाही दानवे यांनी महायुतीच्या पॅनलमधून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

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