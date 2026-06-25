Ambadas Danve Joins Mahayuti : उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का! अंबादास दानवे महायुतीसोबत गेले, महाविकास आघाडीला थेट विरोध

Chhatrapati Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. महाविकास आघाडीचे स्वतंत्र पॅनल असतानाही दानवे यांनी महायुतीच्या पॅनलमधून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत..जिल्हा बँक निवडणुकीत आतापर्यंत ८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. उर्वरित १२ जागांसाठी निवडणूक होत असून महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात थेट सामना रंगणार आहे. मात्र, मविआचे पॅनल अस्तित्वात असतानाही ठाकरे सेनेचे प्रमुख नेते अंबादास दानवे यांनी महायुतीच्या पॅनलमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे..विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी ठाकरे गटाशी संबंधित सहा खासदारांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याच्या चर्चांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच तापलेले असताना दानवे यांच्या या भूमिकेकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे.दरम्यान, या निर्णयामागे कोणताही पक्षीय किंवा राजकीय हेतू नसल्याचा दावा दानवे यांनी केला आहे. "जिल्हा बँक निवडणुकीत पक्षीय राजकारण नसते. हा निर्णय स्थानिक पातळीवरील आहे. याचा महायुती किंवा इतर राजकीय घडामोडींशी संबंध जोडू नये," असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे..बिगर शेती संस्था मतदारसंघातून अंबादास दानवे निवडणूक लढवत आहेत. याच मतदारसंघात मंत्री अतुल सावे (Atul Save), रामराव शेळके, अर्जुन पाटील आणि रवींद्र काळे हे महायुतीच्या पॅनलमधून रिंगणात आहेत. या पॅनलला 'कप-बशी' हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले आहे..Ambadas Danve: गुन्हेगारी वाढल्याने पोलिसांबद्दल अविश्वास: अंबादास दानवे, विषारी दारू पिऊन मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट, दादांची उणीव भासते....दुसरीकडे, महाविकास आघाडीच्या पॅनलमध्ये जगन्नाथ काळे, बाबूराव पवार, देवयानी डोणगावकर, प्रणिकेत पाटील आणि दादाराव वानखेडे यांचा समावेश असून त्यांना 'छत्री' हे चिन्ह मिळाले आहे.जिल्हा बँक निवडणुकीतील हा निर्णय केवळ स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित राहतो की राज्याच्या राजकारणात नव्या घडामोडींची नांदी ठरतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.