Bribery Case: अंबाजोगाई येथील सहकार अधिकारी लाचलुचपच्या जाळ्यात; बीड जिल्ह्यात उडाली खळबळ, आठ दिवसांत दुसरी कारवाई!

बीड: जिल्ह्यात लाचखोर अधिकाऱ्यांविरुद्ध जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाईचा धडका लावला आहे. माजलगाव येथील कारवाईनंतर आठवडा उलटत नाही तोच, अंबाजोगाई येथील सहायक निबंधक कार्यालयातील सहकार अधिकाऱ्याला २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडून एसीबीने भ्रष्टाचाराला मोठा लगाम घातला आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...अंबाजोगाई येथील सहायक निबंधक कार्यालयातील सहकार अधिकारी (वर्ग-३) संतोष भंडारी यांना सोमवारी दुपारी लाच घेताना अटक करण्यात आली. तक्रारदार हे एका पतसंस्थेत सचिव म्हणून कार्यरत असून, त्यांच्या विरोधात निबंधक कार्यालयात काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. .या तक्रारींच्या चौकशीत मदत करण्यासाठी आणि अहवाल अनुकूल देण्यासाठी भंडारी यांनी ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती. तडजोडीनंतर २५ हजार रुपये देण्याचे ठरले. मात्र, तक्रारदाराने लाच देण्याऐवजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. जालना एसीबीचे उपअधीक्षक जाधवर आणि त्यांच्या पथकाने सोमवारी दुपारी सापळा रचला. .Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून २५ हजार रुपये स्वीकारताच दबा धरून बसलेल्या पथकाने भंडारी यांना रंगेहात पकडले. आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. जालना एसीबीने एका आठवड्यात बीड जिल्ह्यात केलेली ही दुसरी मोठी कारवाई आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.