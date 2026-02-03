छत्रपती संभाजीनगर

Bribery Case: अंबाजोगाई येथील सहकार अधिकारी लाचलुचपच्या जाळ्यात; बीड जिल्ह्यात उडाली खळबळ, आठ दिवसांत दुसरी कारवाई!

सकाळ वृत्तसेवा
बीड: जिल्ह्यात लाचखोर अधिकाऱ्यांविरुद्ध जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाईचा धडका लावला आहे. माजलगाव येथील कारवाईनंतर आठवडा उलटत नाही तोच, अंबाजोगाई येथील सहायक निबंधक कार्यालयातील सहकार अधिकाऱ्याला २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडून एसीबीने भ्रष्टाचाराला मोठा लगाम घातला आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

